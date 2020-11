Der Winter steht vor der Tür und auch in der kalten Jahreszeit ist es für Fußballer wichtig, sich für die kommenden Partien fitzuhalten. Dabei hilft die richtige Sportbekleidung, dass Hobbykicker beim Joggen alleine oder beim Training mit dem Team warmbleiben und Verletzungen vermeiden. Unsere Tipps sagen Ihnen, worauf Sie achten sollten, wenn Sie nach den passenden Sportklamotten für die kalte Jahreszeit suchen.

Richtige Sportbekleidung schützt vor Verletzungen und Erkältungen

Wenn Fußballer im Winter weiterhin trainieren möchten, ist die Auswahl der richtigen Sportbekleidung sehr wichtig. Zwar verhindert das richtige Outfit nicht alle Verletzungen, aber durch das Warmhalten der Muskulatur sinkt das Verletzungsrisiko für Muskeln, Bändern oder Sehnen. Ein weiteres Risiko im Winter sind Erkältungen, die beim Training im Freien bei Nässe schnell auftreten können. Auch die Gefahr krank zu werden, kann nicht auf null reduziert werden, aber eine warme und atmungsaktive Jacke macht es deutlich unwahrscheinlicher, dass Sie in den Tagen nach dem Sport mit Fieber im Bett liegen. Abstimmen müssen Sie die Sportklamotten auf den jeweiligen Anwendungsbereich, damit die Kleidung Sie auch effektiv schützt.

Aufwärmen nicht vergessen

Selbst mit dem richtigen Outfit für das Fußballtraining bei Kälte bleiben Aufwärmübungen zu Beginn unerlässlich. Denn die Gefahr von Verletzungen erhöht sich bei fehlendem Aufwärmen um ein Vielfaches, so dass Sie nicht sofort mit größeren Übungen loslegen sollten. Daher sollten Sie, bevor Sie mit dem Sport beginnen, mit Stretching-Übungen Ihren Körper auf Betriebstemperatur bringen. Das Warmup können Sie sowohl alleine als auch mit den Mannschaftskollegen durchführen und so für Abwechslung beim Aufwärmen sorgen. Dabei kann es sein, dass manche Sportler länger benötigen, bis die Muskulatur bei kalten Temperaturen aufgewärmt ist. Achten Sie daher auf die Signale Ihres Körpers und lassen Sie sich lieber etwas mehr Zeit für das Warmup, als unnötige Verletzungen zu riskieren.

Worauf sollten Sie beim Kauf von Sportbekleidung für den Winter achten?

Robustes und langlebiges Material

Zuerst sollten Sie bei der winterlichen Sportbekleidung ein robustes Material auswählen, das nicht nur für eine Saison reicht, sondern häufiges Tragen problemlos übersteht. Dafür können Sie zum Beispiel auf Markenhersteller setzen oder Artikel suchen, die explizit für die kalte Jahreszeit beworben werden. Widerstandsfähige Stoffe für Jacken oder Hosen gibt es dabei einige, allerdings müssen diese noch weitere Eigenschaften ausweisen, damit Sie tauglich für den Sport in der Kälte sind.

Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit

Im Winter ist es wichtig, dass die Kleidung Fußballer vor Kälte und Feuchtigkeit schützt. Deshalb muss die richtige Sportbekleidung sowohl Wärme speichern, als auch kalten Wind und Nässe von außen abhalten. Damit werden vor allem Erkältungen vermieden und die Muskulatur der Sportler warmgehalten. Von der Trainingsjacke oder der Regenjacke bis hin zum Windbreaker stehen für Sportler alleine für den Oberkörper zahlreiche Modelle bei großen Herstellern wie Adidas, Nike oder Jako zur Auswahl, so dass Sie bequem das passende Kleidungsstück für jede Wetterlage finden können.

Atmungsaktiv

Obwohl die Sportklamotten vor allem Nässe und Kälte abweisen sollen, dürfen Sie nicht komplett dicht sein. Denn beim Sport entstehender Schweiß soll abgegeben werden, um zu verhindern, dass die nasse Kleidung am Körper klebt. Daher ist es wichtig, gerade bei der Jacke auf die Eigenschaft „atmungsaktiv“ zu achten, die häufig von Herstellern prominent beworben wird. Damit verringern Sie die Erkältungsgefahr und Einschränkungen beim Training auf dem Fußballplatz oder beim Joggen.

Empfehlenswerte Materialien

Stoffe für die Sportbekleidung, die die beschriebenen Eigenschaften erfüllen, sind vor allem Kunstfasern wie Polyester oder Polyamid. Die Stoffe benötigen keine besondere Pflege, bieten eine gute Isolierfähigkeit gegenüber Kälte oder Feuchtigkeit und sind atmungsaktiv. Daher kommen bei vielen Herstellern diese Materialien zum Einsatz und sorgen für winterfeste Trainingskleidung, die nicht zu teuer ist.

Richtige Bekleidung für den ganzen Körper

Bei der Auswahl der passenden Sportkleidung für den Winter ist es wichtig, dass der gesamte Körper geschützt ist, damit Wärme an keiner Stelle entweichen kann. Deshalb genügt es nicht, dass Sie auf eine wetterfeste Hose und Jacke setzen, sondern auch eine Kopfbedeckung, wasserdichte Schuhe und warme Socken sind unentbehrlich in der kalten Jahreszeit. Dabei können Sie auf die Erfahrungen anderer Sportarten vertrauen und halten zum Beispiel mit den Skisocken aus dem Spyder Sale Ihre Füße während des Trainings zuverlässig warm. Auch bei Mützen, Handschuhen und Schals kann man sich an den bekannten Ski-Bekleidungs-Marken orientieren, die auf die kalte Jahreszeit spezialisiert sind.

Nicht nur für den Fußball geeignet

Die meisten Kleidungsstücke, die Sie im Winter für das Fußballtraining einsetzen können, bieten den Vorteil, dass Sie diese auch für weitere Sportarten nutzen können. Damit bleiben Sie auch während dem Joggen, Fahrradfahren, Skifahren oder anderen Outdoor-Sportarten warm, wodurch die winterlichen Klamotten sich besonders flexibel zeigen und auch zum Ende der Fußballsaison weiterhin verwendet werden können.