Glücksspiel – ein Thema was den Menschen seit jeher anzieht. Mit nur einer Wette oder Drehung den ganz großen Wurf machen. Wer hat nicht schon einmal von einem Jackpot geträumt, um sich all seine Wünsche erfüllen zu können.

Die Beliebtheit des Online-Glücksspiels ist in den vergangenen Jahren stetig angewachsen. Durch die Schließung von Wettlokalen und Spielhalle aufgrund des COVID-19 Virus wird sicherlich auch in 2021 ein großer Anstieg zu verzeichnen sein. Nahezu Online-Buchmacher und Casinos sind derzeit Anlaufstellen, um am Glücksspiel teilnehmen zu können. Eine Statistik auf statista.com zeigt den starken Anstieg in den letzten Jahren. Vor allem im Bereich der Sportwetten konnte das Online-Angebot stark zulegen, sodass inzwischen mobile Wettabgaben als meistgenutzte Möglichkeit das Ranking anführen.

Doch warum sollte genau dies dem Fußball helfen? Auf diese und viele weitere Fragen zum Online-Glücksspiel wollen wir heute eingehen. So wollen wir Ihnen auch aufzeigen, wie Sie selbst eine Sportwette völlig ohne Risiko einsetzen können.

Der Fußball profitiert in vielen Bereichen vom Anstieg

Wie kann der Fußball von einem Anstieg der Wettanbieter profitieren? Die Antwort auf diese Frage, liefern zahlreiche Sponsoring-Verträge. Nahezu jeder Verein besitzt inzwischen ein Logo eines Wettportals auf seinem Trikot. Immer mehr Wettanbieter werben nicht mehr nur im TV, sondern entscheiden sich ein Fußballteam zu unterstützen.

Durch ein Sponsoring fließt bei einem Verein natürlich auch das Geld. Dieses kann somit in den Nachwuchs, den Ausbau des Stadions oder die Verträge der Profis gesteckt werden. Im Grunde genommen handelt es sich dabei für beide Seiten um eine Win-Win-Situation. Während die Teams von den zusätzlichen Einnahmen profitieren, können Buchmacher mit einem Logo auf sich aufmerksam machen und gelten zudem als seriöser Anbieter.

Sportwetten können einer Sportart auch schaden

Erst kürzlich gab es auf der Videoplattform „YouTube“ einen Bericht über Spielmanipulationen der Wettmafia. Wer denkt, dass dies im Jahr 2021 nicht möglich wäre, liegt leider vollkommen falsch. Immer häufiger werden manipulierte Spiele aufgedeckt. Vor allem in den Sportarten Tennis und Badminton ist die Anzahl der geschobenen Spiele erschreckend hoch.

Der Grund für diese Sportarten liegt schnell auf der Hand. Dadurch, dass zumeist ein Spieler gegen einen anderen Spieler antritt, lässt sich schnell ein Deal abschließen. Bei einem Mannschaftsport wie dem Fußball, fällt dies deutlich schwieriger, da gleich mehrere Spieler bestochen werden müssten. Dennoch kommt es auch in unserem geliebten Fußball immer wieder zu Szenen, die auf einen Betrug hinweisen.

Bild von Ichigo121212 auf Pixabay

Ein Anbieter deckt geschobene Matches auf

Wie ernst dieses Thema auch von den Verantwortlichen einer Liga oder eines Turniers genommen wird, zeigt ein Bericht des DFB. Vor allem die bekannten Ligen Deutschlands werden genaustens unter die Lupe genommen.

Nicht etwa ein seltsamer Spielverlauf gibt dabei wichtige Erkenntnisse preis. Viel mehr sind es die Wetten, welche während der Partie gesetzt werden. Kommt es beispielsweise zu sehr hohen Einsätzen auf eine Wettmöglichkeit, wird automatisch genauer hingesehen.

Casinos und Wettanbieter werben für ihr Angebot

Kommen wir noch einmal zu den Anbietern des Glücksspiels zurück. Durch das stetige Wachstum des Glücksspiels gibt es inzwischen mehr als einhundert verschiedene Namen, bei denen eine Wette oder eine Drehung im Casino vorgenommen werden kann. Bekannt sind vor allem Portale, welche auf Trikots oder in einer TV-Werbung zu sehen sind.

Nicht immer sind diese Anbieter jedoch die besten am Markt. Ein Vergleich des Angebotes zeigt auf, dass ein deutlich besseres Angebot bei vielen unbekannten Portalen zur Verfügung steht. Auf einem Vergleichsportal lassen sich ganz einfach verschiedene Eigenschaften eines Anbieters genauer unter die Lupe nehmen. So hat beispielsweise spielotv.com seine Casumo Erfahrungen geteilt und zeigt damit auf, dass auch unbekannte Portale ein sehr gutes Angebot bereitstellen.

Auch im Bereich der Sportwetten-Anbieter gibt es solche Vergleichsportale. Um also den perfekten Anbieter finden zu können, genügt eine Google-Suche, um im Anschluss auf verschiedene Testberichte zugreifen zu können.

Bonusangebote sind sehr wichtig für Spieler und Tipper

Ein Grund für die Beliebtheit des Online-Angebotes lässt sich sicherlich auch auf die Bonusangebote zurückführen. Nahezu jedes Portal bietet einem neu angemeldeten Kunden einen Willkommensbonus an. Oftmals wird dabei die Einzahlung verdoppelt oder man erhält eine Gratiswette. Casinospieler erhalten ebenfalls Bonusguthaben oder zahlreiche Freidrehungen eines Spielautomaten.

Im Vergleich zu einer Spielhalle oder einem Wettlokal, halten die Online-Portale also immer einen Bonus bereit und können so für regen Zuwachs auf ihrem Portal sorgen. Durch das erhöhte Startkapital kann beispielsweise der Einsatz einer Wette oder Drehung deutlich erhöht werden. Auch ein deutlich niedrigeres Risiko auf einen Komplettverlust geht mit einem Bonus einher.

Bild von Thanks for your Like • donations welcome auf Pixabay

Viele weitere Vorteile warten Online

Im Grunde genommen unterscheidet sich das Online-Angebot in vielen Belangen nicht mehr großartig von einem Besuch in einem echten Casino. So können Spieler beispielsweise durch neuartige Technologie virtuell an einem Roulette-Tisch platznehmen und einen Einsatz live vornehmen. Über eine Kamera wird im Anschluss das Spiel übertragen, sodass ein echtes Casinofeeling aufkommt. Neben dieser Eigenschaft verfügt das Online-Angebot über viele weitere Vorteile gegenüber einer Spielhalle oder einem Wettlokal.

In einem Online Casino müssen Spieler beispielsweise nicht auf einen freien Automaten warten. Jeder Slot besitzt unendlich viele virtuelle Spielautomaten, sodass zu jeder Zeit gespielt werden kann. Auch die Öffnungszeiten der Casinos und Wettportale sind ein Vorteil. Während Anlaufstellen in der Stadt mitten in der Nacht schließen, können Spieler und Tipper auch nachts noch einen Einsatz platzieren.

Die Beliebtheit wird weiter ansteigen

Nicht nur aufgrund der Corona-Krise wird das Online-Glücksspiel auch in Zukunft eine immer wichtigere Bedeutung erhalten. Sicherlich wird der ein oder andere Spieler und Tipper inzwischen die Vorteile des Online-Angebotes entdeckt haben und diese weiterhin für sich nutzen.

Aber auch durch die immer besser werdende Technologie der Smartphones ist dieser Vorgang nicht mehr aufzuhalten. In Zukunft wird man deutlich seltener eine Spielhalle oder ein Wettlokal in einer Großstadt vorfinden. Vielmehr wird die Anzahl der Online Casinos und Buchmacher im Netz weiterhin anwachsen.

Für Spieler und Sportfans bietet dies ein entscheidenden Vorteil. Zum einen werden noch mehr Vereine ein Sponsoring mit einem solchen Partner eingehen. Casinofans und Tipper hingegen erhalten eine noch größere Auswahl an Bonusangeboten und Features, da sich jeder Anbieter von der Konkurrenz absetzen möchte.