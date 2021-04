Die Fußballerinnen des MSV Duisburg werden in der kommenden Saison die Mission Wiederaufstieg in die Bundesliga ohne Trainer Thomas Gerstner antreten. Dies teilte der Klub am Freitag mit, der 54-jährige Gerstner habe die "Entscheidung respektvoll und verständnisvoll entgegengenommen", sagte MSV-Geschäftsführer Thomas Wulf.

Frauen-Bundesliga: MSV trennt sich zum Saisonende von Trainer Gerstner

Gerstner, der die Duisburgerinnen im Februar 2018 übernommen hatte, wird das Team in den verbleibenden drei Saisonspielen noch betreuen. Der Abstieg steht bereits fest, über die Nachfolge wird der Verein informieren, "wenn alle Strukturen final vereinbart und fixiert sind".

SID