Man nehme das Trikot in den Farben der österreichischen National-Elf, einen entsprechenden Schal und packt die Vuvuzela ein – fertig ist das Fan-Outfit der Stunde? Weit gefehlt! Im Gegenteil – so ausgestattet schießen nur Fans übers Ziel hinaus, die das Drumherum mehr lieben, als den Sport an sich. Wer sich aus echtem Interesse am Kicken auf der Zuschauertribüne wiederfindet, legt Wert auf ganz andere Details. Auch wenn dieser Fan-Look wesentlich subtiler ausfällt – Profis unter sich erkennen Gleichgesinnte auf den ersten Blick.

1. Die Funktionsjacke – zwischen heißen Partien und Kaltem Krieg ist alles drin

Wen es zu jedem Heimspiel auf seinen Stammplatz zieht, der kommt ohne spezielle Wetterkleidung nicht weit. Warm, kalt, Regen, Wind – die Fan-Jacke in den Farben des Lieblingsvereins mag schick und Fan-tauglich sein, aber schützt sie auch bei allen Wetterturbulenzen? Wer sich über mehrere Stunden im Freien aufhält und auch am nächsten Wochenende wieder gesund und munter seine Elf anfeuern möchte, riskiert weder Schnupfen noch Hitzeschlag. Die weitaus bessere Alternative ist eine Jacke aus winddichter und atmungsaktiver Membran, die wärmt, den Träger dabei allerdings nicht ins Schwitzen bringt. Je nach Adrenalinspiegel und Spannung ändert sich die Empfindlichkeit – wer sich durch aktives Cheerleading und ambitioniertes Singen warmhält, greift zur Zip-Off-Jacke und packt die Ärmel nach der Pause einfach in die Jackentasche.

2. Die Armbanduhr – eine Hommage an berühmte Fußballer und Weltsportler

Wahre Leidenschaft zeigt sich in der Wahl der Armbanduhr. Wenn erstklassige Qualität, hochwertige Materialien, beste Verarbeitung und innovative Ideen zusammentreffen, ist die Uhr der perfekte Begleiter für ein Fußballmatch. Kompromisse sind nichts für echte Fans. Präzision und Hochleistung gelten nicht nur unter Fußballern als begehrte Eigenschaften. Liebhaber charakterstarker Uhren entscheiden sich gerne für hochwertige Editionen aus Schweizer Uhren Manufakturen. Wer eine Breitling online kaufen möchte, erhält das Gesamtpaket für erfolgreiche Sportler und Sportfans: Pioniergeist, Tradition und Anspruch zeichnen die Uhren Editionen aus – die beeindruckende Geschichte gibt es gratis dazu. Breitling Uhren sind begehrte Sammler-Objekte, die von zahlreichen erfolgreichen und bekannten Sportlern, Entdeckern und Schauspielern getragen werden.

3. Schirmmütze – beste Sicht bei Sonne und Regen

Bei starker Sonnenstrahlung fällt es nicht leicht, den Ball kontinuierlich im Auge zu behalten. Wenn im Laufe des Nachmittags der Wechsel zwischen Schatten und Licht die Sicht beeinträchtigt, steigert das die Nervosität der Fans. Die Gefahr, den entscheidenden Moment zu verpassen, steigt proportional zum guten Wetter. Eine Cap als ultimative Lösung mag nicht sonderlich sexy sein, dafür ist die Schirmmütze effektiv. Mit etwas Glück gibt es eine Variante in den Vereinsfarben, dann können sich Fans unbesorgt eine dieser praktischen Kopfbedeckungen aufsetzen und befinden sich in guter Gesellschaft.

4. Gut sitzende Kleidung

Wahre Fans springen im Laufe eines Spiels mehrere Male auf und reißen die Arme hoch. Spannungsgeladene Spielzüge, Elfmeter, Freistöße oder ein missglückter Zweikampf – wen es in solchen Situationen auf dem Sitzplatz hält, der outet sich als Schlafmütze oder trägt unbequeme Kleidung. Rutsch die Hose bei jedem Sprung in die Kniekehlen, zwickt der Jackenärmel bei der La-Ola-Welle oder drückt der Gürtel beim Sitzen, ist das Fan-Leben nur halb so schön. Perfekt ist in dem Fall das Fan-Trikot: luftig, bequem und aus einem dehnbaren Funktionsstoff – damit sind Zuschauer ebenso beweglich wie stilsicher unterwegs.