Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Doris Fitschen wird am 13. Juli (ab 12.00 Uhr) die erste Pokalrunde der Frauen in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main auslosen. Insgesamt sind 54 Mannschaften für die neue Pokalsaison 2021/2022 qualifiziert.

Fitschen wird die erste Pokalrunde der Frauen auslosen (Foto: SID)

Die zehn bestplatzierten Teams der vergangenen Saison in der Frauen-Bundesliga erhalten ein Freilos und greifen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Demnach kommt es in der Auftaktrunde zu 22 Begegnungen.

