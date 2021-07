In Italien finden Sportveranstaltungen ab dem 6. August wieder vor Zuschauern statt. Die Fans benötigen dafür aber den neu eingeführten grünen Pass, der Aufschluss über Corona-Impfungen, überstandene Infektionen sowie aktuelle Testergebnisse gibt. In Stadien beträgt die Auslastung nach einem Beschluss der Regierung 50 Prozent, in Hallen 25 Prozent.

Italien: Sportveranstaltungen bald wieder vor Zuschauern (Foto: SID)

Damit sind auch zum Saisonstart der Serie A am 22. August wieder Zuschauer zugelassen. Zuletzt hatte der italienische Fußballverband FIGC die Öffnung der Stadien vehement gefordert.

SID