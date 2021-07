Bei den olympischen Sommerspielen in Tokio sind auch die U23-Mannschaften der dafür qualifizierten Nationen im Kampf um Medaillen. Bei den letzten olympischen Spielen holte Brasilien mit Superstar Neymar die Goldmedaille. Diesmal gibt es auch andere Mitfavoriten wie Frankreich, Argentinien, Spanien oder der selbsternannte Geheimfavorit Rumänien. Das olympische Fußballturnier der Männer findet vom 22. Juli bis 7. August 2021 mit 16 Mannschaften statt.

Bereits zu Beginn der Spiele kam es zu einigen Überraschungen. Mexiko fertigt die hoch gelobten Youngsters Frankreichs gleich mit 4:1 ab. Auch Argentinien musste sich gegen Außenseiter Australien mit 0:2 geschlagen geben. Brasilien jubelte gleich beim ersten Auftritt über einen 4:2-Sieg über Deutschland.

Nach einer langen und harten Saison haben viele Stars auf Olympia verzichtet. Dennoch sind einige namhafte Gesichter in das Dress ihres Landes geschlüpft, die ihre U23-Teams unterstützen wollten. Bei den Brasilianern hat es sich der mittlerweile 38-jährige Dani Alves nicht nehmen lassen noch mal um Gold zu spielen. Nach 118 Länderspielen und zwei WM-Teilnahmen nimmt Dani Alves nun erstmals an olympischen Spielen teil. Der ehemalige Profi von Barcelona, Juventus und PSG kehrte 2019 dem europäischen Kontinent den Rücken und kehrte in seine Heimat nach Brasilien zurück und ist beim FC Sao Paulo unter Vertrag. Doch dem nicht genug hat sich auch Evertons Richarlison dem Olympia-Team angeschlossen, musste jedoch seinem Klub versprechen ihm die Treue zu halten. Gleich beim ersten Match gegen Deutschland zeigte der Everton-Stürmer seine Qualitäten und erzielte einen lupenreinen Hattrick. Weiters hat Brasilien auch einen gewissen Paulinho (Leverkusen), Matthäus Cunha (Herta BSC) oder Diego Carlos (FC Sevilla) im Kader.

Auch Frankreich und Deutschland holten sich Verstärkungen

Bei den Weltmeistern aus Frankreich konnte man Florian Thauvin (Tigres) für den Kader gewinnen. Der 28-Jährige war lange bei Olympique Marseille unter Vertrag. Auch der 35-jährige Stürmer von Tigres (Mexiko), André-Pierre Gignac wollte noch mal den olympischen Gedanken verspüren und hat sich ebenfalls entschlossen für Frankreich aufzulaufen. Bei den Deutschen hatte man eigentlich mehr Stars eingeplant, doch nach einer langen Saison bevorzugten doch viele Profis den wohlverdienten Urlaub. Dennoch ist es Trainer Stefan Kuntz gelungen sich die eine oder andere Verstärkung ins Team zu holen. So soll Union Berlins Max Kruse vorne für die nötigen Tore sorgen und Maximilian Arnold, vom VfL Wolfsburg, die Mannschaft als Kapitän ins Turnier zu führen. Gleich beim ersten Auftritt gegen Brasilien musste Arnold allerdings mit zwei fragwürdigen Gelben Karten frühzeitig vom Spielfeld und fehlt dem Team bereits im zweiten Spiel wieder. Auch einen Nadiem Amiri von Bayer 04 Leverkusen oder einen Cedric Teuchert (Union Berlin) kennt man aus der Bundesliga. Bei den Spaniern wollte Real-Star Marco Asensio seine Nicht-Nominierung für die EM mit Olympia kompensieren und ist ebenso im Kader der Iberer wie Dani Ceballos, der ebenfalls nicht für die Euro berücksichtigt wurde.

Wer holt Gold?

Doch wer holt sich Gold in Tokio? Ist es wieder eine der großen Fußballnationen oder kann es wieder ein Außenseiter schaffen, wie auch schon einige Male passiert. So konnte etwa die DDR 1976 die Goldmedaille holen. Mit Nigeria (1996) und Kamerun (2002) sicherten sich auch schon zwei afrikanische Teams den Sieg bei Olympia. Der Rekordsieger in einem olympischen Fußball-Turnier ist Ungarn. Die östlichen Nachbarn konnten sich 1952, 1964 und 1968 über Gold freuen. Die beiden ersten Goldmedaillen bei den modernen Sommerspielen gingen 1908 und 1912 an ein Team, das für Großbritannien antrat.

