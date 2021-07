Gelungener Einstand von Aufsteiger Viktoria Berlin in der 3. Fußball-Liga: Die Mannschaft aus der Hauptstadt gewann am 1. Spieltag das Heimspiel gegen Viktoria Köln überraschend mit 2:1 (2:1). Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark trafen Yannis Becker (37.) und Falcao (38.) innerhalb einer Minute. Die Rheinländer waren zuvor durch den erst 17-jährigen Youssef Amyn (34.) in Führung gegangen.

Viktoria Köln verliert gegen Viktoria Berlin knapp (Foto: SID)

Die Berliner hatten keines der vier Saison-Vorbereitungsspiele gewinnen können. Gegen Köln zeigte sich der Neuling aber erstaunlich selbstbewusst und abgeklärt.

SID