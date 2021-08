Der französische Innenverteidiger wechselt vor Ablauf seines Vertrags mit Real Madrid zu Manchester United. Vorbei sind die Jahre des Spielers, der seit 10 Jahren das weiße Trikot trägt.

Der Transfer von Varane von Real Madrid zu Manchester United ist eine Operation, die auf den ersten Blick eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu sein scheint. Sowohl der Spieler als auch die beiden Vereine freuen sich über den Wechsel, der einer der am meisten angekündigten in diesem Markt ist, in dem es in der spanischen LaLiga keine Transfers in dieser Höhe geben wird.

Der Weggang des Franzosen war schon vor dem Sommer gemunkelt worden, als der Spieler sich weigerte, seinen Vertrag zu verlängern, weil er mehr Geld verdienen wollte, als ihm im Verein geboten wurde. Da sein Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, hatte Real Madrid den Prozess der Vertragsverlängerung eingeleitet, damit er im Januar 2022 nicht über seine Entlassung verhandeln und dann im Sommer umsonst gehen kann.

Er stellte jedoch fest, dass Varane nicht bereit war, dem Verein beizutreten. Der Franzose kam 2011 unter Zidane, und nun, mit 28 Jahren, viel Erfahrung und vier Champions-League-Titeln im Rücken, fühlte er, dass es an der Zeit war, einen Sprung zu machen, entweder in Bezug auf das Gehalt oder den Verein. Und gehaltstechnisch ist das in diesem Madrid, das wie kaum ein anderes mit der Wirtschaftskrise des Koronavirus kämpft, nicht möglich.

Laut einer bekannten spanischen Sportzeitung ist Varane von einem Gehalt von 6 Millionen im Verein auf die 11 Millionen gestiegen, die United ihm bietet. Dieses Gehalt war für den französischen Innenverteidiger, der ebenfalls für vier Jahre unterschreibt, eine zu große Versuchung. Mit anderen Worten: Er ist bis zu seinem 32. Lebensjahr garantiert. Die wirtschaftliche Krise, die die spanischen Vereine durchmachen, ist in Europa nicht zu spüren. PSG nimmt alles unter Vertrag, was in Reichweite ist, Chelsea steht kurz davor, Koundé zu verpflichten, City wird den Markt mit Harry Kane aufmischen und Manchester United zahlt Real Madrid 50 Millionen Euro für einen Verteidiger, der nächstes Jahr ablösefrei gehen könnte.

Nach vielen Jahren der Abwesenheit von der Elite der europäischen Klubs will United die Position zurückgewinnen, die sie einst so lange innehatte. Damals war sie eine Wirtschaftsmacht und mit Ferguson auf der Trainerbank auch eine Sportmacht. Das gehört nun der Vergangenheit an, und mit der Ankunft von Sancho, Varane und vielleicht auch Saúl will der Verein wieder zu den ganz Großen des Fußballs gehören.

Bei Real Madrid sieht man die durchgeführte Operation mit guten Augen. Varane wollte gehen, und um ein Jahr zu warten, war es das Beste, ihn jetzt zu verkaufen, wo noch Geld mit seinem Abgang zu verdienen war. Die Revolution in der Abwehr ist radikal: Das Duo Ramos und Varane, das die Abwehr jahrelang dominierte, ist verschwunden, und mit Ancelotti auf der Bank hat eine neue Phase begonnen, in der Alaba, der ablösefrei von Bayern kam, der neue Chef sein muss.

Neben ihm ist Militao, der brasilianische Verteidiger, der am Ende der letzten Saison für immer ausfiel, der wahrscheinlichste Nachfolger. Aber Nacho, der vor kurzem seinen Vertrag mit Madrid verlängert hat und zu den Spielern gehören könnte, die nur für einen Verein spielen, glaubt, dass es an der Zeit ist, seine Rolle als gutmütiger Spieler in der zweiten Reihe hinter sich zu lassen und sich in eine Führungspersönlichkeit zu verwandeln.

Es wird keine Neuverpflichtungen im hinteren Bereich geben. Das gesamte eingesparte Geld wird dafür verwendet, PSG davon zu überzeugen, dass es das Beste ist, Mbappé zu transferieren. Die Option für den vierten Innenverteidiger war Vallejo, obwohl jetzt weniger klar ist, ob der Spieler, der die letzte Saison auf Leihbasis in Granada verbrachte, bei Real Madrid bleiben wird. Er ist jetzt bei der Olympiamannschaft und danach wird sich seine Zukunft entscheiden. Wenn Vallejo erneut ausgeliehen oder transferiert wird, wird der vierte Innenverteidiger ein einheimischer Spieler sein.