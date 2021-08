TV-Journalist Florian König (53) feiert am Sonntag (ab 11.00 Uhr) seine Premiere als neuer Moderator beim Fußballtalk Doppelpass bei Sport1. Er tritt die Nachfolge von Ex-Nationalspieler Thomas Helmer an. In Königs erster Sendung sind unter anderem der Sportvorstand von Rekordmeister Bayern München, Hasan Salihamidzic, sowie Nationaltorhüterin Almuth Schult zu Gast.

König begrüßt ab Sonntag die Zuschauer beim Doppelpass (Foto: SID)

Zum Auftakt in seine 26. Saison widmet sich der Doppelpass unter anderem dem Kurs des FC Bayern, den Plänen am Transfermarkt, Schwierigkeiten in der Vorbereitung und dem Start von Neu-Trainer Julian Nagelsmann.

"Der Dopa ist für mich der relevanteste Fußballtalk in Deutschland, er war für mich immer ein Referenzpunkt in der Berichterstattung. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es so bleibt", sagte König, "eine zweieinhalbstündige Talkshow habe ich bisher noch nicht moderiert. Auch das reizt mich ungemein." König ist der vierte Moderator in der Geschichte des Experten-Talks.

SID