Bei einem Besuch der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden durften die Fußball-Nationalspielerinnen Sara Däbritz und Merle Frohms selbst zum Schrauber greifen. Eine rund zehnköpfige Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erhielt beim Sponsor am Donnerstag Einblick in die Elektromobilität.

Sara Däbritz und Merle Frohms bauen am Elektroauto mit (Foto: SID)

Höhepunkt der Tour durch das "Home of ID." war die Verschraubung von Karosserie und Antriebsstrang, im Automobilbau auch "Hochzeit" genannt. Nationaltorhüterin Frohms (Eintracht Frankfurt) gefiel die praktische Erfahrung: "So nah an der Produktionslinie zu erleben, wie ein Auto entsteht, war toll."

Das DFB-Team bereitet sich seit Montag in Sachsens Landeshauptstadt auf den Start in die WM-Qualifikation vor. Am Samstag (16.05 Uhr/ARD) steht in Cottbus der Auftakt gegen Bulgarien an, am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) geht es in Chemnitz gegen Serbien.

SID