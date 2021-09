Fußball war schon immer ein beliebter Sport und wird es auch immer bleiben, genau wie online casio, weshalb sich immer mehr Menschen dafür begeistern. Um die Suche nach einem bestimmten Kanal zu vermeiden, werfen wir einen Blick auf die Top 5 Fußballkanäle in Deutschland und weltweit.

Die folgenden Kanäle werden in diesem Artikel vorgestellt:

Freekickerz;

Stürmer;

Onefootball;

Brotatos;

WUMMS.

Großer YouTube-Kanal Freekickerz

Freekickerz ist derzeit der bekannteste YouTube-Kanal in Deutschland. Deutschlands größter Youtube-Kanal entwickelt sich seit 2010 als Hobby, nicht zum Geldverdienen. Der Autor des Kanals, Konstantin Hurt, hat mehr als 8 Millionen aktive Abonnenten. Der Freekickerz-Kanal wird derzeit von einem echten Team von Profis betrieben. Die Zahl der Zuschauer des Kanals wächst von Monat zu Monat, denn das Format der einzelnen Videos ist sehr unterhaltsam und angenehm anzuschauen. Die Hauptidee des Kanals ist, dass der Autor verschiedene Challenges veranstaltet, an denen beliebte Blogger und Fußballspieler teilnehmen: Robert Lewandowski, Mats Hummels, Thomas Müller und andere. Auf dem Kanal finden Sie nicht nur Videos mit den Wettbewerben von Bloggern und Fußballspielern, sondern auch Rezensionen neuer Sportprodukte und Trainingsprogramme für Fußballtricks. Das beliebteste Video mit 45 Millionen Aufrufen: https://www.youtube.com/watch?v=7vUfs06ZkIg.

Der wirklich verrückte Stürmer-Kanal

Striker ist wirklich der verrückteste Kanal auf YouTube. Dieser Kanal ist für Jugendliche und Erwachsene geeignet, die Spaß haben und etwas Neues sehen wollen. Der Autor macht Vlogs über Fußball und Challenges mit verschiedenen Leuten. Er wurde in Brasilien geboren, wuchs aber später in Deutschland auf und erhielt seine Ausbildung in den USA. Der Sender schaltet Anzeigen, von denen ein Teil des Erlöses an die Favela Street Foundation gespendet wird. Zweifellos verdient der Autor des Strikers-Kanals Respekt für solche guten Taten, wie die zahlreichen Kommentare unter seinen Videos zeigen. Das verrückteste und beliebteste Video des Autors: https://www.youtube.com/watch?v=DkY5-jeRRac.

Onefootball

Die 2 Onefootball-Kanäle machen Videos speziell für Deutschland (auf Deutsch) und für die ganze Welt (auf Englisch). Ein professionelles Team postet täglich neue Videorezensionen, aktuelle Nachrichten und vieles mehr. Es gibt auch eine spezielle Anwendung für Android, die detailliertere Statistiken und Analysen zu allen Fußballereignissen liefert. Der zweite Kanal Onefootball Germany überträgt aktuelle Fußballereignisse, auch in Deutschland. Der Sender sendet Nachrichten über die Champions League, die Bundesliga und populäre Veranstaltungen. Die täglichen Videos halten Sie über alle aktuellen Nachrichten und Ereignisse im Sport auf dem Laufenden. Es gibt auch Themen wie Daily News - eine Übersicht und Sendung über die täglichen Themen der Fußballwelt. Bundesliga - jeder Spieltag der Saison wird ausgewertet. Der Onefootball-Kanal sendet nur geprüfte Nachrichten und Ereignisse aus der Fußballwelt. Von Zeit zu Zeit werden die besten Teams analysiert. Die beliebtesten Videos des Kanals sind: https://www.youtube.com/watch?v=mkOATmLaCvo und https://www.youtube.com/watch?v=yPfkLvqMDx0.

Interessanter Inhalt von Brotatos

Der YouTube-Kanal mit dem interessanten Namen "Brotatos" hat mehr als 1 Million Abonnenten und seine Inhalte sind vor allem für junge Menschen geeignet. Die Macher des Kanals Lucas und Lars - bekannt als YouTube's Potato - versuchen, ansprechende Videos zu einer Vielzahl von Themen zu erstellen, und ihr Zeitplan ist sogar festgelegt: dienstags, donnerstags und sonntags. Die 2 Freunde machen oft unterhaltsame Videos wie Sketche, Herausforderungen, Streiche, Fußballtipps usw. Alles in allem werden die Brotatos für viele Fußball- und Unterhaltungsfans von Interesse sein. Die Jungs versuchen aktiv, 2 Millionen Abonnenten zu gewinnen, und ihre Abonnenten glauben, dass sie dieses Ziel bald erreichen werden. Im Durchschnitt wird jedes Video zwischen 200 Tausend und 2 Millionen Mal angesehen. Beliebtestes Video: https://www.youtube.com/watch?v=MzUeRUvJXG0.

WUMMS

Der YouTube-Kanal WUMMS ist definitiv einer der besten Unterhaltungskanäle zum Thema Sport. Seit 2016 werden auf dem Kanal Unterhaltungsvideos gepostet, und in dieser Zeit hat sich eine große Zahl von Abonnenten (840 Tausend) gebildet. Die Autoren des Kanals schneiden und bearbeiten qualitativ hochwertige Videofragmente von Fußballspielen, Interviews und anderen Aufnahmen. Hochwertig bearbeitete Videos beinhalten Lieder mit berühmten Fußballspielern, Fußballanimationen und lustige Videos. WUMMS macht sich über das deutsche Fernsehen lustig und sorgt bei seinen Abonnenten für gute Laune. Für die ältere Generation mag es schwer zu verstehen sein, aber für ein jüngeres Publikum ist es ein mehr als zufriedenstellendes Format. Die durchschnittliche Anzahl der Aufrufe pro Video beträgt 500 Tausend. Das beliebteste Video des Kanals: https://www.youtube.com/watch?v=gyZxZvYWPDw.



Es gibt viele interessante Fußballkanäle in Deutschland und auf der ganzen Welt - es ist einfach, ein interessantes Format zu finden. Fußballfans sollten diese Kanäle auf jeden Fall schätzen.