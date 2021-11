Der französische Fußball-Verband FFF hat Anzeige gegen Unbekannt wegen möglicher Manipulationsversuche in der obersten Frauenliga eingereicht. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Sporttageszeitung L'Equipe.

Mögliche Manipulation in Frankreichs Frauen-Fußball (Foto: SID)

"Die FFF hat in der Tat Beschwerde eingelegt, nachdem sie von einigen Klubs, darunter Montpellier, alarmiert wurde", sagte ein Verbandssprecher. Spielerinnen seien in "bizarren Social-Media-Nachrichten" mit einer Gesamtsumme von 100.000 Euro in einer Kryptowährung gelockt worden, um ein Siel zu manipulieren. Spielerinnen hätten sich daraufhin an ihre Klubs gewandt.

Derartige "Phishing"-Versuche habe es laut L'Equipe dabei in mehreren Ländern gegeben. Auch Deutschland, Belgien und die Niederlande nannte das Blatt, ohne Einzelheiten anzuführen.

SID