Frauenfußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss womöglich bis Saisonende ohne Virginia Kirchberger auskommen. Die Innenverteidigerin hat in Diensten der österreichischen Nationalmannschaft am Dienstagabend gegen Luxemburg (8:0) in der WM-Qualifikation eine dislozierte Unterschenkelfraktur erlitten.

Die Eintracht muss länger auf Kirchberger verzichten (Foto: SID)

Noch in der Nacht zu Mittwoch wurde die 28-Jährige laut Verein am rechten Schien- und Wadenbein operiert und muss voraussichtlich bis Samstag in der Klinik in Luxemburg bleiben.

"Die Verletzung, ein halbes Jahr vor dem EM-Auftaktspiel der Österreicherinnen gegen England, ist extrem bitter für sie, und wir hoffen, dass sie bald wieder genesen ist", sagte Sportdirektor Siegfried Dietrich.

SID