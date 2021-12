Nächster Coronafall bei Fußball-Zweitligist Werder Bremen: Wie der Verein bekannt gab, wurde Offensivspieler Eren Dinkci am Mittwoch positiv auf das Virus getestet; er war vollständig geimpft. Der 19-Jährige befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne und wird damit Neu-Trainer Ole Werner am Freitag gegen Erzgebirge Aue (18.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen.

Bremens Eren Dinkci mit Corona infiziert (Foto: SID)

Am Montag hatten sich bereits drei Reservisten aus dem Kader des Bundesliga-Absteigers bis auf Weiteres in Quarantäne begeben müssen. Fabio Chiarodia und Niklas Schmidt wurden positiv auf Corona getestet, Mitchell Weiser wurde als Kontaktperson eingestuft.

SID