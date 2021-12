Mourinho-Schreck Bodö/Glimt hat seinen Titel in der norwegischen Eliteserien erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft aus der Stadt nördlich des Polarkreises gewann am letzten Spieltag bei Absteiger Mjöndalen 3:0 (2:0) und setzte sich mit drei Punkten Vorsprung auf Molde FK durch.

Norwegen: Bodö/Glimt verteidigt seinen Meistertitel (Foto: SID)

"Wer, verdammt noch mal, hätte das gedacht?", rief Torjäger Erik Botheim, mit 15 Treffern bester Schütze: "Das ist verdammt schön!"

Für Bodö war es erst die zweite Meisterschaft, im Pokal ist auch das erste Double noch drin. Außerdem steht der Klub in der Conference League nach überraschenden vier Punkten gegen die von Jose Mourinho trainierte AS Rom in der K.o.-Runde.

SID