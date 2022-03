Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland hat die norwegische Fußball-Nationalmannschaft zum Sieg im Länderspiel gegen die Slowakei geführt. Der Jungstar traf beim 2:0 (0:0) in Oslo in der 77. Minute zum 1:0 - und tankte damit auch für den Schlussspurt in der Bundesliga Selbstvertrauen. Dort war Haaland nach seinem Comeback nach knapp zweimonatiger Verletzungspause zuletzt dreimal ohne Treffer geblieben.

Haaland brachte die Norweger in Führung (Foto: SID)

Am Freitag schlug der Stürmer nach schöner Vorarbeit von Kristian Thorstvedt eiskalt zu. Wenig später erhöhte Martin Ödegaard (80.) für die nicht für die WM qualifizierten Norweger. Bereits in der Anfangsphase hatte Haaland eine große Möglichkeit vorbereitet, Mohamed Elyounoussi (7.) traf jedoch nur die Latte.

SID