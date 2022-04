In Weiß und Mintgrün zum EM-Titel: DFB-Partner adidas hat am Donnerstag das neue Heim- und Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft der Frauen vorgestellt, mit denen das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Fußball-EM in England (6. bis 31. Juli) auflaufen wird. Das Heimtrikot ist im klassischen retro-angehauchten Weiß gehalten, das Auswärtstrikot besticht durch ein knalliges Mintgrün.

Mit neuen Trikots geht es zur EM (Foto: SID)

Das Heimtrikot wird die Mannschaft um Kapitänin Alexandra Popp erstmals im WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal am Samstag (16.10 Uhr/ARD) in Bielefeld tragen. Die Trikots der Frauen sind zum ersten Mal auch im Männerschnitt verfügbar.

Beide Trikots sind sogenannte "Primeblue"-Produkte und bestehen aus recyceltem Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird.

SID