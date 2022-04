Die ehemalige Weltfußballerin Ada Hegerberg hat ein glänzendes Drei-Tore-Comeback in der norwegischen Nationalmannschaft gegeben. Nach fast fünf Jahren Pause traf die erste Ballon-d'Or-Gewinnerin am Donnerstag beim 5:1 (3:0) gegen Kosovo in der WM-Qualifikation in der 21., 23. und 60. Minute.

Ada Hegerberg gelingt erfolgreiches Comeback (Foto: SID)

Hegerberg (26), frühere Bundesliga-Spielerin von Turbine Potsdam, hatte sich nach der EM 2017 aus dem Nationalteam zurückgezogen und dabei als Grund das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen bei den Verbandsprämien genannt.

"Ich habe damals eine Entscheidung getroffen, die ich nicht bereue. Aber ich hatte in den letzten zwei Jahren viel Zeit, um über viele Aspekte meines Lebens nachzudenken", betonte die Stürmerin des französischen Rekordmeisters Olympique Lyon bei der Ankündigung ihrer Rückkehr. Hegerberg war lange wegen einer schweren Knieverletzung ausgefallen.

