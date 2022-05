Die Unterhaus-Partie zwischen TG Euskirchen und TuS Zülpich am Mittwochabend wurde abgebrochen, nachdem der Schiedsrichter attackiert worden ist. Das berichtet das Online-Medium fupa. Die Achtelfinal-Partie im Euskirchener Kreispokal zwischen dem B-Ligisten TG Euskirchen und dem TuS Zülpich aus der Bezirksliga wurde am Mittwochabend wenige Minuten vor dem Ende abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt war gerade das 1:0 für Zülpich gefallen, was auch der Auslöser des Abbruchs gewesen sein soll. In der Folge kam es zu schweren Tumulten und einem massiven Polizeieinsatz.

Was war passiert?

In der 88. Minute der Partie stand es noch 0:0, die Gastgeber agierten nach einer Gelb-Roten-Karte in der 75. Minute in Unterzahl. Nun gelang TG Euskirchen zwei Minuten vor dem Ende vermeintlich das 1:0 nach einem Freistoß, welches der Schiedsrichter nach Rücksprache mit seinem Assistenten wegen eines Handspiels allerdings zurücknahm. Im Gegenzug fiel dann stattdessen die Führung für Zülpich, wohl nach Meinung der Euskirchener aus Abseitsposition. Das Tor wurde aber gegeben.

Schiedsrichter bekommt eine Flasche an den Kopf

Daraufhin sollen sich tumultartige Szenen entwickelt haben, wobei der Schiedsrichter attackiert worden sein soll. Der Unparteiische soll dabei sowohl getreten worden sein als auch eine Flasche an den Kopf bekommen haben. Die Polizei ist danach mit sechs (!) Streifenwagen angerückt, um die Szenerie zu beruhigen, zudem wurde auch ein Rettungswagen gerufen - wahrhaftig traurige Szenen.