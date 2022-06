Gwinn sieht DFB-Team unter den EM-Titelkandidaten

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn zählt Deutschland bei der Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli) zum Kreis der Titelkandidaten. "Mit uns ist immer zu rechnen. Es ist für uns immer der Anspruch, um den Titel mitzuspielen, die Qualität haben wir auch im Kader", sagte die 22-Jährige von Bayern München in der Medienrunde am Montag zum Start in die EM-Vorbereitung in Frankfurt/Main.

Im Casting um die 23 Kaderplätze nimmt die vornehmlich als Außenverteidigerin eingeplante Gwinn eine "gesunde Konkurrenz" beim achtmaligen Europameister wahr: "Das ist das Schöne, was uns auch besser macht."

Um sich während der Lehrgänge auch mal vom Fußball abzulenken, setzt Gwinn auf traditionelle Mittel: "Wir haben sehr viele Spiele dabei, und ich telefoniere gerne mit meiner Familie und meinen Freunden." Zudem halte sie auch das Fernstudium im Sportmanagement auf Trab, "das ist auch ein guter Ausgleich zur Fußballblase".

