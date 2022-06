Die Vorbereitung auf die Fußballweltmeisterschaft ist in vollem Gange, und wenn Sie ein Fußballfan sind, gibt es keine bessere Möglichkeit, das Geschehen zu verfolgen, als die Spiele live zu sehen.





Bild von Frank P. auf Pixabay

Während wir in weiteren Artikeln andere Teams der WM besprechen, konzentrieren wir uns in diesem Beitrag insbesondere auf Informationen zu den kommenden DFB-Fußballspielen, die Sie online oder vor Ort mitverfolgen können. Auch berichten wir über andere aktuelle Spiele und Ligen, wie die UEFA Nations League, die Fußballfans nicht verpassen sollten und für die möglicherweise auch ein Wettanbieter Bonus zur Verfügung stehen könnte.

Weltmeisterschaft 2022 in Katar

Vom 21.11. bis 18.12.2022 findet die FIFA Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt. Brasilien und auch Frankreich gelten in diesem Jahr als Favoriten. Egal, welchem Team Sie die Daumen drücken, es wird sicherlich wieder viele spannende Momente geben! Wir haben alle Informationen, die Sie brauchen, um die Spiele in diesem Jahr voll und ganz zu genießen.

Das erste Spiel, dass die DFB-Mannschaft spielt, findet im Khalifa International Stadium gegen Katar statt. Am 23.11.2022 um 14.00 wird das Spiel Deutschland - Japan ausgetragen.

Einige Tage später, am 27.11.2022 um 20.00 steht Spanien - Deutschland im Al Bayt Stadium auf dem Terminkalender und am 01.12.2022 um 20.00 Costa Rica/Neuseeland - Deutschland, wieder im Al Bayt Stadium.

Leider reichte es in diesem Jahr für Österreich nicht für die Weltmeisterschaft. Trotz des Tores von Marcel Sabitzer bleibt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 leider unerreichbar.

UEFA Nations League

Die DFB-Nationalmannschaft hat sich bereits für die WM qualifizieren können, weshalb das Team jetzt die Zeit hat, sich auf den Winter vorzubereiten. Die vier Länderspiele im Juni können definitiv zur Vorbereitung genutzt werden, denn bei der UEFA Nations League (4. Juni 2022 – 14. Juni 2022) tritt die Mannschaft gegen England und Ungarn an und muss sich gegen den Europameister Italien beweisen.

Das erste Spiel gegen die italienische Nationalmannschaft fand schon am 04.06.2022 im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna statt. Zehn Tage später, am 14.06.2022 um 20:45 Uhr spielt Deutschland gegen Italien im Borussia-Park in Mönchengladbach (ZDF-Übertragung).

In der Allianz-Arena in München wird am 07.06.2022 um 20:45 Uhr das Spiel gegen England ausgetragen, wobei England und Deutschland auch am 26.09.2022 um 20:45 Uhr gegeneinander spielen.

Am 11.06.2022 um 20:45 Uhr spielt Ungarn gegen Deutschland und später, im Herbst, wieder am 23.09.2022 um 20:45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Testspiele und Freundschaftsspiel

Testspiele und Freundschaftsspiele wurden schon im März veranstaltet. In Sinsheim spielte der Kader am 26. März gegen die israelische Nationalmannschaft (2:0) und am 29. März in Amsterdam gegen die niederländische Nationalmannschaft (1:1).

Wenn Sie die Spiele live verfolgen möchten, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit besteht darin, eine Eintrittskarte zu kaufen, um das Spiel persönlich zu sehen. Wenn Sie jedoch nicht im November oder Dezember nach Katar reisen können, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, können Sie die Spiele trotzdem im Fernsehen oder online verfolgen. Viele Fernsehsender auf der ganzen Welt übertragen die Spiele der Weltmeisterschaft live.

Die erste Anlaufstelle für Informationen über bevorstehende Fußballspiele ist natürlich die Website der FIFA oder die des DFBs. Als die Organisation, die den internationalen Fußball regelt, hat die FIFA einen umfassenden Zeitplan für alle Spiele der Weltmeisterschaft. Sie können dort herausfinden, welche Mannschaften aktuell gegeneinander spielen und wann die Spiele stattfinden werden.