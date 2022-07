Krasser Fehlstart für den langjährigen österreichischen Fußball-Nationaltrainer Franco Foda beim Schweizer Titelträger FC Zürich. Der Nachfolger von Meister-Coach Andre Breitenreiter (zur TSG Hoffenheim) verlor am ersten Spieltag bei Young Boys Bern sang- und klanglos mit 0:4 (0:0). Die Gegentore fielen zwischen der 62. und 85. Minute.

Foda und FC Zürich verlieren deutlich bei den Young Boys

Der Knackpunkt im Spiel war wohl der verschossene Strafstoß von Antonio Marchesano (55.) beim Stande von 0:0. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Ex-ÖFB-Teamchef Foda besitzt in Zürich einen Zweijahresvertrag bis 2024. Der FC Zürich hatte in der vergangenen Saison erstmals seit 2009 den Titel in der Schweiz geholt.

