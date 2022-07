Mannschaft und Fans bereiten sich auf die anstehende Saison 2022/2023 vor. Durch Vereinswechsel von Spielern und Trainern müssen sich die Mannschaften erst finden und es ist besonders in den ersten Wochen mit Überraschungen zu rechnen. Und das gibt es in dieser Saison noch eine Besonderheit. Es wird spannend zusehen, ob das Einfluss auf den Ausgang der Liga nehmen wird.

Bild von tookapic auf Pixabay

Über das Abschneiden in der nächsten Saison kann man zum jetzigen Zeitpunkt nur mutmaßen. Die Mannschaften steigen zwar nach und nach ins Training ein, Ergebnisse unter Wettkampfbedingungen liegen aber noch nicht vor. Vor allem die Teams, die einen neuen Trainer verpflichtet haben, schauen mit Spannung auf die ersten Partien der neuen Saisons.

Wer kommt gut aus den Startlöchern?

Ein erfolgreicher Saisonstart wird in diesem Jahr besonders wichtig sein. Zum einen ist die Sommerpause relativ kurz und zum anderen folgt vor Weihnachten eine besonders lange Pause, weil dann die Fußball Weltmeisterschaft in Katar stattfindet. Wer Meister werden will oder den Klassenerhalt frühzeitig sichern möchte, muss vom ersten Spiel an die volle Leistung abrufen.

Die meisten Fans erwarten, dass das Team aus Salzburg wieder vorneweg marschieren wird. Allerdings musste man in der Mozartstadt auch in diesem Sommer wieder Leistungsträger abgeben und mit neuen Spielern ersetzen. Auch wenn das in der Vergangenheit mit Bravour gelungen ist, kann man darauf keinesfalls eine Garantie für die neue Spielzeit ableiten. Zumal auch schwere Verletzungen von Spielern Einfluss auf die Ergebnisse nehmen werden.

Welchen Einfluss wird die WM im Winter nehmen?

Das sehr große Fragezeichen hinter dem Ausgang der neuen Saison ist auch in der WM begründet. Für Mannschaften, denen der Saisonstart misslingen sollte, bietet sich die Chance in den Wochen vor Weihnachten im Trainingsbetrieb an sich zu arbeiten. Im Gegensatz dazu werden Mannschaften, die gerade einen Lauf haben, ungewöhnlich früh in der Saison durch die Winterpause ausgebremst.

Für die Spieler selbst ist die auch eine große Umstellung. Normalerweise sind die Ligen in Europa abgeschlossen, wenn die Nationalspieler in die Turniervorbereitung einsteigen. Der Fokus liegt dann voll auf einem erfolgreichen Turnier, um dann anschließend wieder auf Vereinsebene ins Training einzusteigen.

Wir werden bei dieser WM erleben, wie die Spieler mit dem Termin kurz vor Weihnachten umgehen werden. Manch einer wird den Schwung der Hinrunde sicherlich mitnehmen können. Für andere Spieler wird die Herausforderung in so kurzer Zeit wichtige Spiele für Verein und Mannschaft zu absolvieren eine große mentale Belastung sein.

Europapokal als zusätzliche Belastung

Für die Teams, die nicht nur in der heimischen Liga, sondern auch im internationalen Geschäft gefordert sind, wird die Belastung ungleich größer. Vor allem der Serienmeister aus Salzburg möchte im Vergleich mit anderen europäischen Top-Mannschaften seinen Klasse unter Beweis stellen. Das führt sowohl vor der WM-Pause als auch danach zu einem sehr eng getakteten Spielplan. Je nachdem wie der Trainer den Fokus legt, könnten in den Spielen der heimischen Liga die Gegner von dieser Tatsache profitieren. Die Schonung von Leistungsträgern ist im modernen Fußball keine Seltenheit mehr.

Spieler und Fans warten auf den ersten Anpfiff zur Saison 2022/2023. Wenn die ersten vier Spieltage absolviert sind, wird man eine erste Prognose abgeben können. Welche Teams spielen um Meisterschaft und internationales Geschäft. Welche Mannschaften müssen sich nach unten orientieren und sammeln wichtige Punkte für das Saisonziel Klassenerhalt. Sollte die Saison sich nicht wie gewünscht entwickeln, besteht in der langen WM-Pause die Chance die Zusammensetzung der Mannschaft zu optimieren.