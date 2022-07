Deutsche Fans rechnen mit EM-Finale der DFB-Frauen

Die große Mehrheit der Fans traut den deutschen Fußballerinnen bei der EM in England den Finaleinzug zu. In einer Umfrage der Votingplattform FanQ im Auftrag des SID sind 70,1 Prozent der Befragten der Überzeugung, dass die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Endspiel erreicht. Immerhin 35,3 Prozent gehen sogar von einem Titelgewinn bei der EM aus. Über 2300 Anhänger hatten an der Umfrage teilgenommen.

Die sportlichen Leistungen der deutschen Fußballfrauen bei der EM werden von Fans in Deutschland sehr positiv aufgenommen. 81,2 Prozent sahen die bisherigen Auftritte als "gut" bis "sehr gut" an.

Auch im Vergleich mit den anderen Teilnehmern sticht die DFB-Elf für die Fans hervor. Für 56,8 Prozent waren die Deutschen die überzeugendste Mannschaft der Gruppenphase, auf Platz Zwei folgt England mit 23,4 Prozent der Stimmen. Am Donnerstag trifft die DFB-Elf im Viertelfinale auf Österreich. 83,3 Prozent rechnen mit einem überzeugenden Auftritt der deutschen Mannschaft.

