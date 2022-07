Almuth Schult pausiert weiter im Training

Foto: AFP/SID/LOIC VENANCE

Ersatztorhüterin Almuth Schult hat nach einem fiebrigen Infekt auch das Training der deutschen Fußballerinnen am Freitag verpasst. Bei der Spielersatzeinheit am Vormittag fehlte die 31-Jährige wie bereits beim Viertelfinale gegen Österreich (2:0) am Vortag in Brentford. Seit Dienstag ist die Nummer zwei hinter Merle Frohms wegen der Erkrankung außer Gefecht.

Das Halbfinale steht für den achtmaligen Europameister Deutschland am Mittwoch in Milton Keynes an. Gegner ist der Sieger des Duells zwischen Frankreich und Titelverteidiger Niederlande (Samstag, 21.00 Uhr).

© 2022 SID