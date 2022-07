Das Endspiel in Wembley wird ausverkauft sein.

Foto: AFP/SID/GLYN KIRK

Nach den chaotischen Szenen im Vorjahr beim Männer-EURO-Endspiel werden für das EM-Finale der Frauen im Wembley-Stadion zwischen Deutschland und Gastgeber England am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) besondere Sicherheitsmaßnahmen greifen. Wie die Veranstalter mitteilten, werde es eine hohe Präsenz von Polizei und Ordnungskräften geben. Außerdem sei der Olympic Way eine Alkoholverbotszone und bereits dort gebe es erste Vorkontrollen. So sollen Personen ohne Tickets bereits weit vor den eigentlichen Drehkreuzen herausgefiltert werden.

"Die Sicherheit der Fans im Wembley-Stadion ist von größter Bedeutung, und wir haben vor, während und nach allen Veranstaltungen im Stadion robuste Sicherheitsmaßnahmen getroffen", sagte der Sprecher des Stadionbetreibers.

Im Vorjahr war das EM-Finale der Männer zwischen England und Italien an gleicher Stelle von chaotischen und gewalttätigen Szenen überschattet worden, Hunderte von Fans drangen ohne gültige Eintrittskarte in die Arena ein.

Auch das Frauen-Endspiel zwischen England und Deutschland wird mit 87.000 Zuschauern ausverkauft sein. Die Zahl an Sicherheitskräften werde "weit" über die Mindestanforderungen hinausgehen, betonte der Veranstalter: "Damit wollen wir sicherstellen, dass jeder, der das Wembley-Stadion besucht, ein sicheres und unvergessliches Erlebnis hat."

© 2022 SID