Der Empfang ist demnach für den Nachmittag vorgesehen

Die deutschen Fußballerinnen werden sich ihren Fans am Montag unabhängig vom Ausgang des EM-Finals auf dem Rathausbalkon am Frankfurter Römer präsentieren. Das gab die Stadt am Freitag in ihrem Presse-Newsletter bekannt. Der festliche Empfang ist demnach für den Nachmittag vorgesehen.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Gastgeber England am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) im Londoner Wembleystadion vor fast 90.000 Fans um ihren neunten EM-Titel. Die Begeisterung in der Heimat ist groß: Bereits das Halbfinale gegen Frankreich (2:1) am Mittwoch haben durchschnittlich mehr als zwölf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF verfolgt.

