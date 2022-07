Freiburg-Coach Streich erwartet vollen Einsatz vom Team

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg erwartet von seinen Spielern vollen Einsatz im DFB-Pokal. "Ich bin überzeugt, dass die Jungs so ins Spiel gehen wie in einem Erstligaspiel", sagte Streich vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (15.30 Uhr/Sky): "Das ist eine richtige Aufgabe. Aber eine schöne Aufgabe."

Für Streich werden auch die Zuschauer eine entscheidende Rolle spielen. "Der Betzenberg ist laut, viele Menschen sind da. Die Fans sind glücklich nach langen Jahren wieder Erfolgserlebnisse zu haben", sagte Streich, der aber auch auf einen vollen Gästeblock zählen kann: "Jetzt kommen wir und sie wollen eine richtige Überraschung schaffen und uns rauswerfen." Da werde jeder Fan versuchen, mitzuhelfen.

© 2022 SID