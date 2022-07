Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Neuzugang Jerome Onguene vom FC Red Bull Salzburg verzichten. Wie die Hessen um Chefcoach Oliver Glasner mitteilten, zog sich der Innenverteidiger im abschließenden Testspiel gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf (5:0) eine Zerrung der Faszie im Oberschenkel zu. Auch ein Einsatz zum Ligastart gegen den FC Bayern München am nächsten Freitag, 5. August, ist offen.

Frankfurt muss auf Neuzugang Onguene verzichten

Foto: AFP/SID/KENZO TRIBOUILLARD

Rechtzeitig fit für das erste Pflichtspiel am Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg sind die zuletzt angeschlagenen Kevin Trapp und Evan Ndicka. "Wir freuen uns, dass es endlich losgeht nach fünf Wochen Vorbereitung", sagte Trainer Oliver Glasner: "Wir konnten die Zeit nutzen und gehen mit hoher Motivation in die neue Saison. Wir möchten in Magdeburg vor vollem Haus zeigen, dass wir in guter Verfassung sind."

