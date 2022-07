Ein Tor ist dem ehemaligen Frankfurter Bundesliga-Profi Martin Hinteregger bei seinem Heimdebüt beim fünftklassigen österreichischen Fußball-Klub SGA Sirnitz in der Kärntner Unterliga geglückt. Der 29-Jährige, der seine Profikarriere im Sommer überraschend beendet hatte, war zum Stürmer umfunktioniert worden und erzielte das Führungstor (7.) beim 2:0-Erfolg gegen den FC St. Michael/Lavanttal.

Martin Hinteregger schießt ein Tor als Stürmer in Österreichs Unterliga

Foto: AFP/SID/LLUIS GENE

Außerdem hatte Hinteregger mit einem Kopfball an die Latte Pech, berichtet die Kronen-Zeitung. In der 90. Minute wurde der 67-malige Nationalspieler Österreichs ausgewechselt. Sirnitz hatte in der vergangenen Woche die Spielerlaubnis für den Europa-League-Sieger erhalten.

Am 23. Juni hatte Hinteregger als Konsequenz der Affäre um Geschäftsbeziehungen zu einem rechtspopulistischen Politiker seine Profi-Karriere beendet. Der Vertrag des etatmäßigen Innenverteidigers in Frankfurt wurde aufgelöst.

"In den vergangenen Wochen haben sich rund um meinen 'Hinti-Cup', den ich mit Herzblut und besten Gewissens ausgetragen habe, einige Themen ergeben, deren Tragweite mir erst im Nachhinein klar geworden ist", hatte Hinteregger damals erklärt: "Um es noch mal ganz klar zu sagen: Rechtes, intolerantes und menschenverachtendes Gedankengut verurteile ich aufs Schärfste."

Der FPÖ-Politiker Heinrich Sickl hatte bei der Organisation des von Hinteregger veranstalteten Hobby-Turniers in Kärnten mitgewirkt. Hinteregger vermied es, Sickl trotz dessen Verbindungen zur rechtsextremen Szene zu verurteilen.

