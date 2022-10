Nach zwei 1:1-Remis gegen AC Milan und dem FC Chelsea London gelingt den Jungbullen, der U-19 vom FC Salzburg, dank einer souveränen Vorstellung in Grödig am Mittwochnachmittag gegen die Alterskollegen von Dinamo Zagreb mit 2:0 der erste Sieg in dieser UEFA Youth League-Saison.

Die Salzburger fanden beschwingter in die Begegnung. Erst musste Zagreb-Abwehrrecke Ruskovacki gegen Karim Konate auf der Linie retten, dann war der Pfosten nach einem Abschluss des umtriebigen Ivorers im Weg. Auch Zeteny Jano blieb ohne Fortune, diesmal avancierte Katinic zum Spielverderber.

Nach der Rückkehr aus den Katakomben gingen die Ingolitsch-Schützlinge erst einmal haushälterisch mit ihren Kräften um, ehe sie wieder das Zepter an sich rissen: Konate empfing einen präzisen Steilpass, entwischte Zivkovic und chippte die Kugel ins verlassene Gehäuse (71.). Tolgahan Sahin setzte den Schlusspunkt, indem er einen Freistoß aus spitzem Winkel sehenswert via Innenstange ins Salzburger Glück beförderte (90.). Damit gelingt der Premieren-Erfolg in dieser UYL-Kampagne.

Trainer Fabio Ingolitsch: „Die Burschen haben sich super ins Spiel gekämpft und bereits in der ersten Hälfte viele Großchancen erspielt. Aufgrund der fehlenden Effizienz haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Am Ende war es ein hochverdienter Sieg, der uns viel Kraft für die kommenden Aufgaben gibt. Wir sind stolz auf unsere Mannschaft, die sich heute für ihren enormen Aufwand mit dem ersten Sieg in der heurigen Youth League-Saison belohnen konnte!“

DATEN & FAKTEN

Startaufstellung: Krumrey – Gevorgyan, Baidoo, Moswitzer, Pejazic – Sahin, Yeo, Hofer, Jano – Konate, Havel.

Wechsel: Lechner für Yeo (46.), Bijelic für Gevorgyan (46.), Sulzbacher für Jano (61.), Crescenti für Havel (61.), Reischl für Pejazic (75.)

Gelbe Karten: Gevorgyan (11./Foul), Yeo (37./Foul), Hofer (44./Foul), Lechner (57./Foul)

Zuschauer: 656

Fotocredit: FC Liefering via Getty