ZDF widmet Gerd Müller eine Doku

Foto: AFP/SID/DIPTENDU DUTTA

Bundesliga-Torrekord, Titelsammler mit Bayern München und Fußball-Weltmeister 1974: Gerd Müller gilt als einer der besten und erfolgreichsten deutschen Stürmer der Geschichte. Am 15. August 2021 verstarb der frühere Ausnahmespieler im Alter von 75 Jahren, nun kündigte das ZDF für den 13. November an, im Vorfeld der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) einen Dokumentarfilm zu Ehren des genialen Mittelstürmers zu zeigen.

In dem 45-minütigen Film mit dem Titel "Gerd Müller – Der 'Bomber der Nation'" wird sich neben Müllers langjährigen Weggefährten im Fußball, Paul Breitner, Sepp Maier und Hermann Gerland, auch Witwe Uschi Müller zum Leben und Wirken ihres Mannes äußern.

Gedreht wurde der Film im Auftrag des ZDF vom Journalisten und Dokumentarfilmer Uli Weidenbach, der vergleichbare Dokumentationen bereits über "Kaiser" Franz Beckenbauer und Ex-Nationalspieler Breitner produziert hatte.

Müller, 2:1-Siegtorschütze des WM-Finales 1974 in München gegen die Niederlande, war neben zahlreichen Ehrungen u.a. 2018 in die "Erste Elf" der Hall of Fame des deutschen Fußballmuseums in Dortmund gewählt worden. Der 62-malige Nationalspieler (68 Tore) war im vergangenen Jahr nach langjähriger Demenz-Erkrankung verstorben.

© 2022 SID