Läuft in Rom für Maradona auf: Lionel Messi

Foto: AFP/SID/GABRIEL BOUYS

Lionel Messi, Ronaldinho, Jose Mourinho: Die Stars des Fußball-Kosmos treffen sich am 14. November im Olympiastadion von Rom, um in einem "Friedensspiel" dem vor zwei Jahren verstorbenen argentinischen Idol Diego Maradona Tribut zu zollen. In einem am Montag veröffentlichten Video der "WEPLAYFORPEACE"-Plattform bestätigte auch die italienische Torwart-Ikone Gianluigi Buffon ihre Teilnahme.

Es ist die dritte Auflage des "Spiels für den Frieden". Für Messi steht bereits acht Tage später das erste Spiel bei der Weltmeisterschaft in Katar (18. November bis 20. Dezember) an.

Maradona, Weltmeister von 1986, war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren verstorben.

© 2022 SID