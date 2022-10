Jonas Hofmann droht eventuell das WM-Aus

Fünf Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Katar (ab 20. November) hat Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach möglicherweise eine Schulterverletzung erlitten. "Es besteht Verdacht auf Schultereckgelenksprengung", sagte Gladbach-Trainer Daniel Farke am Dienstagabend bei Sky: "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist."

Im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim Zweitligisten Darmstadt 98 (1:2) war der Mittelfeldspieler auf seine Schulter gestürzt, der 30-Jährige wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Hofmann gilt als sicherer WM-Fahrer im Kader von Bundestrainer Hansi Flick.

