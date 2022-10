Neymar Jr. und Lionel Messi werden in diesem Jahr, sehr zur Trauer ihrer Fans, vielleicht zum letzten Mal auf dem Spielfeld eines WM-Stadions stehen. Beide sehen die WM 2022 in Katar als ihre letzte an. Nicht nur für die Fans, sondern auch für Neymar und Messi selbst wird dies sicher eine große Umstellung sein. Einige Fans freuen sich allerdings schon darauf, Neymar jetzt häufiger auf Twitch zu sehen.

Foto: Unsplash

Neymar - CS:GO, Call of Duty, Pro Evolution Soccer

Der 29-Jährige hat schon öfter bewiesen, wie talentiert er bei Ego-Shootern wie CS:GO und Call of Duty ist und hat sogar die Fähigkeit, auf richtig hohem Niveau zu spielen.

Neymar streamt CS:GO selbst auf Twitch und nutzt FACEIT für das Matchmaking, wo er auf Rang 3 steht. Dem legendären Stürmer folgen derzeit etwa 1,9 Millionen Follower auf Twitch, obwohl er schon monatelang nicht mehr gestreamt hat. Schließlich muss sich der PSG-Stürmer noch auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereiten und denkt wahrscheinlich gerade an nichts anderes.

Neymar interessiert sich auch für andere Spiele wie Fortnite, GTA und NBA und bevorzugt Pro Evolution Soccer gegenüber FIFA, hat mit PES aber auch einen Sponsoring-Vertrag abgeschlossen. (Wir wissen also nicht genau, ob er insgeheim FIFA genauso gerne spielt.)

Er hat sogar einen eigenen YouTube-Gaming-Kanal und liebt es auch, in seiner Freizeit zu pokern. Er ist sogar so gut, dass er bei großen Pokermeisterschaften antritt und gewinnt. 2022 gewann er einen Geldpreis bei der größten Pokermeisterschaft überhaupt: der World Series of Poker (WSOP). Er spielte dort bei der $10,000 Limit Hold'em Championship. Um sich auf die Turniere vorzubereiten, spielt er zwischen seinen Fußballspielen leidenschaftlich gerne Online Poker Spiele und ist vor allem bei Texas Hold’em extrem talentiert.

Aber mit seiner Leidenschaft für Spiele ist Neymar keine Ausnahme. Auch zahlreiche andere Fußballstars lieben Videospiele. Werden wir also einen Blick auf einige ihrer Lieblingsbeschäftigungen abseits des Spielfelds.

Mesut Özil - Fortnite

Mesut Özils Twitch-Konto wird von Fans auch immer wieder aufgesucht. Obwohl der ehemalige Arsenal-Star schon länger nicht mehr aktiv war, sind einige seiner Streams noch vorhanden. Vor allem Fortnite gehört zu seinen Lieblingsgames und er hat derzeit etwa 174.394 Follower.

Der talentierte offensive Mittelfeldspieler spielt derzeit für İstanbul Başakşehir. Er kann auf eine lange Karriere bei Teams wie Real Madrid und Schalke 04 zurückblicken, hat sich aber definitiv gegen eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft und in die Bundesliga entschieden. Als Grund nannte er den Rassismus, mit dem er immer wieder konfrontiert wurde. Was für deutsche Fans traurig ist, ist für İstanbul Başakşehir eine umso größere Freude, da das Team nun einen der besten Spieler auf ihrer Seite hat.

Obwohl Özil noch immer auf dem Platz aktiv ist, liebt er es privat, Videospiele zu spielen. Neben Fortnite soll Özil auch richtig gut bei FIFA sein.

2018 gründete er den Esports-Verein M10 und liebt es einfach, zu gamen. Gerüchten zufolge möchte sich Özil sogar ganz dem Gaming widmen, sobald er in den Ruhestand geht.

Auf Instagram hat M10 fast 80,000 Follower.

Antoine Griezmann - Fortnite, League of Legends und andere Games

Auch Antoine Griezmann liebt es, Fortnite zu spielen und soll sogar bei Auswärtsspielen zocken. Er bevorzugt Xbox-Games und nimmt seine Konsole, Insidern zufolge, überall hin mit.

Im Jahr 2020 organisierte Antoine Griezmann mit seiner Esport-Organisation Grizi Esport einen Stream, bei dem einige der größten Fußballer beliebte Games spielten. Mit dabei waren Spiele wie Warzone und League of Legends. Der Charity-Stream ging 24 Stunden und viele Fans sahen begeistert zu.

Griezmann hatte den Esport-Verband 2020 ins Leben gerufen und am Anfang desselben Jahres bekanntgegeben, dass das Team an Wettbewerben der folgenden Spiele teilnehmen werde:

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

FIFA

League of Legends

Rainbow Six Siege

Leider gab Grizi Esport 2021 überraschend bekannt, dass die Organisation die Entscheidung getroffen hat, alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Esport vorübergehend einzustellen.

Ein Grund für die Pause waren die auslaufenden Verträge vieler Spieler und die damalige Situation in der Branche.

Kevin De Bruyne - Fortnite

Auch Kevin De Bruyne hat eine Vorliebe für Fortnite. Der Mittelfeldspieler von Manchester City verbringt seine Freizeit gerne damit, seine Fähigkeiten zu verbessern. In Sachen Gaming ist De Bruyne ebenfalls ein Fan von EA Sports FIFA und auch gar nicht schlecht darin.

De Bruyne ist bei Manchester City als Gamer auch gut aufgehoben. Der Fußballverein hat sogar sein eigenes Esports-Team: das Manchester City Esports Team.

Zlatan Ibrahimović - Call of Duty, Apex Legends, World of Warcraft, Fortnite

Als Legende zeigt auch Zlatan Ibrahimović immer wieder, wie gut er seine Gegner bei Top Games in den Schatten stellen kann. Auch inspiriert er dabei immer wieder Fußballfans und Gamer, an Turnieren teilzunehmen und ihre Skills zu verbessern.

Auf Twitch tritt er regelmäßig in Spielen wie Apex Legends, Call of Duty, World of Warcraft und Fortnite über das Konto seines Bruders, KekGs, an.

Neben den beiden genannten Spielern gibt es noch viele weitere Fußball-Profis, die gerne Fortnite oder ähnliche Videospiele spielen und streamen.

Es gibt auch viele Fußballer, die zwar nicht streamen, aber privat zum Abschalten gerne das eine oder andere Game gegen ihre Freunde spielen.

Paulo Dybala - PUBG Mobile

Paulo Dybala, der bei Juventus Turin begeistert, wurde zum Beispiel beim Spielen von PUBG Mobile mit den beliebten YouTubern Levinho und Sevou gesehen. Er hat sogar am PUBG Global-Event teilgenommen und belegte dort den 5. Platz. Man kann also daraus schließen, dass er weiß, wie man erfolgreich die eine oder andere Spieltaktik anwendet!

Jesse Lingard - Rainbow Six Siege

Jesse Lingard ist einer der besten Spieler bei Manchester United und auch ein hervorragender Gamer. Nicht nur hat er sein Können auf dem Platz bewiesen, sondern er weiß auch genau, wie man Rainbow Six Siege gewinnt! Er liebt das Spiel sogar so sehr, dass er sein eigenes Rainbow Six Siege Esports Team hat und selbst immer wieder neue Strategien und Taktiken ausprobiert. Lingard kaufte den Verein Audacity Esports und er blickt nun, nach eigener Aussage, mit Zuversicht in die Zukunft, was den Esport angeht.

Cristiano Ronaldo - VALORANT, Rocket League, CS:GO, Fortnite

Cristiano Ronaldo weiß nicht nur, wie er sich auf dem Fußballplatz verhält, sondern schlägt auch die meisten bei VALORANT. Er ist auch ziemlich gut bei Rocket League, CS:GO, Fortnite und vielen anderen Games.

Natürlich ist Ronaldo bei einigen der größten FIFA-Spiele auf dem Cover und spielt auch leidenschaftlich gern FIFA.

Das Profi-Gaming gewinnt immer mehr Fans und dank vieler prominenter Streamer, einschließlich Neymar, Zlatan und Jesse, wächst die Fangemeinde noch schneller. Es macht immer Spaß, Stars dabei zuzusehen, wie sie sich beim Spielen von Videospielen machen und ob sie das Zeug dazu haben,

Wann werden Neymar Jr., Cristiano Ronaldo und Lionel Messi in den Ruhestand gehen und werden sie jetzt öfter Streams organisieren?

Im Oktober sagte Neymar im Interview mit DAZN: “Ich denke, es ist meine letzte Weltmeisterschaft. Ich sehe sie als meine letzte an, weil ich nicht weiß, ob ich noch die Kraft habe, mich mit Fußball zu beschäftigen.”

die diesjährige WM wird für Neymar Jr. die letzte sein

Auch Lionel Messi wird wahrscheinlich bald in den Ruhestand gehen, zumindest sieht er die WM 2022 in Katar als seine letzte an. Die FC Barcelona-Legende will sich, Quellen zufolge, in den Vereinigten Staaten zur Ruhe setzen. Wann genau, wissen wir noch nicht.

Messi will nach der WM 2022 in den Ruhestand gehen

Fans verlieren also gleich zwei Idole, sollten sie sich wirklich vom Fußball verabschieden.

Cristiano Ronaldo wehrte sich allerdings gegen die Gerüchte, dass er dieselben Pläne habe und sagte, er habe kein Interesse daran, aufzuhören. Dennoch wird auch CR7 wahrscheinlich irgendwann in den kommenden Jahren aufhören.

Cristiano Ronaldo hat nicht vor, aufzuhören und fühlt sich fit

Obwohl wir noch nichts Genaues wissen, können wir uns in den nächsten Jahren wohl auf unterhaltsame Streams und noch viel mehr Engagement im Esports-Bereich freuen.