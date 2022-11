Wolfsburgs Frauen gewinnen deutlich gegen den 1. FC Köln

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind auf ihrer Mission Titelverteidigung weiter nicht aufzuhalten. Der Double-Gewinner siegte beim 1. FC Köln mit 4:0 (3:0) und führt die Tabelle auch nach dem 8. Spieltag mit vier Punkten Vorsprung auf Eintracht Frankfurt (20) an. Die Verfolgerinnen hatten beim 1:0 (0:0) gegen Bayer Leverkusen einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Am kommenden Samstag steht das Spitzenspiel in Wolfsburg an.

20.417 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten am Vortag die Premiere der Werder-Frauen im Weserstadion verfolgt. Allerdings mussten sich die Bremerinnen im Abstiegskampf dem SC Freiburg 1:2 (1:1) geschlagen geben. Dafür wurde die bisherige Liga-Rekordmarke von 23.200 Fans beim Eröffnungsspiel im September in Frankfurt nur knapp verfehlt.

In Köln sorgten 5400 Fans ebenfalls für eine Rekordkulisse bei den FC-Frauen. Die Vize-Europameisterinnen Marina Hegering (31./45.+1) und Alexandra Popp (33./68.) ließen den VfL jubeln. Sorgen bereitete Kölns Adriana Achcinska, die nach einem Kopftreffer vom Platz getragen werden musste (22.).

