Walkes ist im Alter 25 Jahren verstorben

Foto: AFP/GETTY IMAGES/SID/TIM NWACHUKWU

Unglück in den USA: Der englische Fußball-Profi Anton Walkes vom Klub Charlotte FC ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Das teilte der Verein aus der Major League Soccer (MLS) am Donnerstag mit. Lokalen Medienberichten zufolge kam Walkes bei einem Bootsunfall in Miami ums Leben.

"Wir sind am Boden zerstört. Er war ein großartiger Sohn, Vater, Partner und Mitspieler, dessen fröhliche Einstellung zum Leben jeden berührte, dem er begegnete", sagte Klubbesitzer David Tepper.

Walkes war zwischen 2013 und 2017 in der Jugendakademie der Tottenham Hotspur ausgebildet worden und 2021 zur Franchise aus dem Bundesstaat North Carolina gewechselt.

