Dass die Beliebtheit des virtuellen Gamings rasant zunimmt, ist längst kein Geheimnis mehr. Mit zunehmender Entwicklung der grafischen Qualität und den zahlreichen Neuerscheinungen sowie Remakes von Klassikern werden immer mehr begeisterte Hobby-Zocker erreicht.

Foto von Florian Olivo auf Unsplash

Die beliebtesten Spiele haben inzwischen eine große Fangemeinde - professionelle Spieler und Teams zocken auf internationalen Events und in weltweiten Ligen um hohe Preisgelder.

Der eSport ist also mittlerweile fester Bestandteil der Glücksspiel- und Sportbranche. Doch welche Spiele die größten Fangemeinden haben, stellen wir hier vor.

League of Legends

Der Topseller aus dem Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) Genre zählt zu den Echtzeit-Strategiespielen und erfordert vom Spieler hohe Konzentration sowie Geschicklichkeit, um in Echtzeit auf Angreifer reagieren zu können.

Gegen die Angreifer geht man in Mannschaften aus fünf Charakteren vor, von denen jeder eine spezielle Rolle innerhalb des Teams einnimmt. Insgesamt können Spieler aus 150 Charakteren mit je vier charakter-typischen Eigenschaften auswählen.

Mittlerweile zocken über 7.000 Profispieler das Spiel vom Entwickler Riot Games, und die Gesamt-Preisgelder belaufen sich auf unglaubliche 6,45 Millionen Dollar.

DOTA 2

Als taktisch besonders herausfordernd lässt sich Defense of the Ancients 2 (kurz DOTA 2) beschreiben. Auch hier handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel des MOBA-Genres.

Gut 1.000 Profi-Spieler messen sich hier in Teams aus fünf Charakteren bzw. Helden, die die eigene Basis schützen und die gegnerische Basis stürzen müssen, um zu siegen. Zusätzliche Konzentration erfordern hierbei die sogenannten Creeps.

Das sind Hilfstruppen der gegeneinander antretenden Teams, die regelmäßig auftauchen, um die Teams zu unterstützen und gegnerische Hindernisse anzugreifen.

Im eSport macht DOTA 2 neben seiner großen Fangemeinde auch aufgrund der unfassbar hohen Preisgelder, die jährlich ansteigen, auf sich aufmerksam. So wurde 2021 im internationalen Wettkampf um insgesamt 40 Millionen Dollar gespielt.

Counter Strike

Beim äußert populären Ego-Shooter Counter Strike treten zwei Teams gegeneinander an, die Terroristen und Anti-Terroristen verkörpern. In verschiedenen Szenarien erhalten die Spieler Aufträge, die sie erfüllen müssen, um weiterzukommen.

Das jeweils gegnerische Team versucht währenddessen außerdem, die Gegner an der Erfüllung der Missionen zu hindern. Weltweit spielen 4.500 Profi-Spieler den Shooter und können mit etwas Glück und Geschick das – nach DOTA 2 - zweithöchste Gesamtpreisgeld im eSport gewinnen.

Foto von Erik Mclean auf Unsplash

Fortnite

Für alle Fans von Zombie- und Endzeit-Geschichten ist Fortnite gedacht. Es basiert auf dem Battle Royale Prinzip. Spieler kämpfen im Game also ums Überleben. Bei Fortnite geschieht dies in einem apokalyptischen Szenario, in dem bereits ein großer Teil der Weltbevölkerung ausgestorben ist.

Man selbst versucht als Spieler, durch das Sammeln von Ressourcen, das Aufbauen einer schützenden Festung und das Eliminieren von angreifenden Zombies und weiteren Gegnern zu überleben.

Gewonnen hat man, wenn man als letzter Überlebender alle anderen ausgelöscht hat. Über 1.200 Profi-Spieler messen sich auf großen Events, auch die Zahl der Fans steigt stetig an.

Hearthstone – Heroes of Warcraft

Aus dem Genre der Online-Sammelkarten-Spiele besonders beliebt ist das an die Warcraft-Helden angelehnte Hearthstone. Als Spieler startet man hier mit einem Basis-Kartendeck, welches in jeder Runde um weitere, neu freigeschaltete Karten erweitert werden kann.

Dabei muss strategisch äußerst klug vorgegangen werden, um die jeweiligen Karten dem Basis-Deck oder einem bestimmten Helden passend und taktisch clever zuzuordnen.

Denn die Stärke des Decks und das durchdachte Ausspielen der Karten entscheidet darüber, wer die Oberhand behält. Gegen virtuelle Goldmünzen oder eingetauschtes Echtgeld können besonders starke Karten erworben werden, um den Gegner in spannenden Duellen zu bezwingen. 800 Profi-Spieler kämpfen hier um beachtliche 250.000 Dollar Preisgeld.

Bereits ein erster Überblick über die beliebtesten Games macht die Faszination des eSports greifbar. Das Ausmaß der Wettkämpfe und die Professionalität der Teams und Spieler, aber vor allem auch die Höhe der Preisgelder verleihen der jungen Wettkampf-Disziplin erhebliches Gewicht.

Sowohl Laien als auch geübten Spielern versprechen die Meisterschaften rund um diese populären Spiele Spannung und Nervenkitzel, ein Besuch lohnt sich daher definitiv!