Mitte Mai empfängt Eintracht Frankfurt den VfL Wolfsburg

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bestreiten das Bundesliga-Topspiel gegen den Meister VfL Wolfsburg erneut in der großen Arena. Für das Heimspiel am 14. Mai (13.00 Uhr) ziehen die SGE-Frauen zum zweiten Mal in dieser Spielzeit in den Deutsche Bank Park um. Beim Saisonauftakt im September des vergangenen Jahres hatte die Eintracht vor einer Bundesliga-Rekordkulisse von 23.200 Fans gegen Bayern München gespielt (0:0).

"Die Zuschauerentwicklung im Frauenfußball ist in dieser Saison greifbar", sagte Katharina Kiel, Technische Direktorin der Eintracht-Frauen. Trainer Niko Arnautis ergänzte: "Wir alle freuen uns mega auf das nächste Highlightspiel im Deutsche Bank Park, es ist immer etwas ganz Besonderes, in großen Stadien auflaufen zu dürfen."

