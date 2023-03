Auch WM-Held Mario Götze hat sich nach Mesut Özils Rücktritt vor seinem früheren Nationalmannschaftskollegen verneigt. "Es war wirklich immer ein Genuss, mit ihm zu spielen", sagte der Siegtorschütze im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Götze gratuliert Özil zur erfolgreichen Karriere

Foto: AFP/SID/PATRIK STOLLARZ

Für Götze war Özil, der am Mittwoch seine Karriere mit 34 Jahren beendet hatte, "ein unfassbar guter Kicker, der nicht umsonst bei Real Madrid und Arsenal gespielt und fast alles gewonnen hat".

Auch für das Nationalteam sei der Zehner äußerst wertvoll gewesen. "Wir können froh sein, dass wir zu dieser Zeit so einen sensationellen Spieler hatten", so Götze, Özil habe "völlig zurecht so viele Länderspiele gemacht – Chapeau vor seiner Karriere."

Özil lief 92-mal im Nationaltrikot auf und erzielte 23 Tore.

