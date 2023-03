Lothar Matthäus kritisiert die DFB-Elf

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach dem 2:3 (1:2) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Belgien zumindest über die erste halbe Stunde ein vernichtendes Urteil gefällt. "Das war das Schlechteste, was ich in meiner langen, langen Laufbahn gesehen haben. Sie haben sich nicht gewehrt in den Zweikämpfen, die Belgier stehen lassen", sagte der RTL-Experte.

Yannick Carrasco (6.) und Romelu Lukaku (9.) hatten zunächst für den schnellsten 0:2-Rückstand der DFB-Elf seit dem 1:4 in Italien 2006 gesorgt. Der Herthaner Dodi Lukebakio vergab anschließend ebenso das 0:3 (19.) wie Lukaku, der per Kopf die Latte traf (21.). Matthäus sprach von einem "Zweiklassenunterschied".

Erst danach fand die deutsche Mannschaft besser ins Spiel. "Dann sind sie aufgewacht. Emre Can und die Jungen haben mich überzeugt, sie hatten keine Angst. Serge Gnabry hat in den letzten 20 Minuten überragend gespielt. So wollen wir Deutschland sehen", sagte Matthäus.

