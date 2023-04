Während in Österreich, Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich der Meister der Saison 2022/2023 noch nicht feststeht, fiel in der Schweizer Super League heute bereits die Entscheidung um den Titel. Die Young Boys Bern sind zum 16. Mal Schweizer Fußball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Raphael Wicky gewann am Sonntag vor 31.500 Fans im ausverkauften Wankdorf-Stadion 5:1 (3:1) gegen den FC Luzern und ist 5 Spieltage vor Saisonende nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. Für den Hauptstadtklub ist es die 5. Meisterschaft in den letzten 6 Jahren.

Die Young Boys Bern feiern die Meisterschaft

Foto: IMAGO/Manuel Winterberger/IMAGO/Manuel Winterberger/SID/IMAGO/Manuel Winterberger

Sogar Double möglich

"Ich bin unheimlich stolz auf meine Spieler", sagte Wicky, der in der Deutschen Bundesliga für den SV Werder Bremen und den Hamburger SV gespielt hatte: "Wir sind eine echte Mannschaft. Es ist eine Freude, Trainer von YB sein zu dürfen."

Am 4. Juni kann Young Boys Bern mit dem 34-jährigen Kapitän Fabian Lustenberg im Pokalfinale gegen den FC Lugano sogar das Double holen.

