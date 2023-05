Fran Kirby (r.) fällt für die WM aus

Foto: AFP/SID/JUSTIN TALLIS

Die englischen Fußball-Europameisterinnen müssen ohne Stürmerin Fran Kirby zur WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) reisen. Sie müsse sich einer Knie-Operation unterziehen, teilte die 29-Jährige vom FC Chelsea am Dienstag via Twitter mit. Sie wünsche ihren Kolleginnen im Nationalteam "viel Glück für den Sommer".

Ohnehin wird den Lionesses ihre Spielführerin Leah Williamson fehlen. Die Innenverteidigerin vom FC Arsenal hat einen Kreuzbandriss im Knie erlitten, die Diagnose kam kurz vor dem Champions-League-Halbfinale gegen den deutschen Double-Gewinner VfL Wolfsburg.

Die Engländerinnen treffen in der WM-Vorrunde in der Gruppe D auf Haiti, Dänemark und China.

