Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund hat sich anlässlich des 1000. Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft am Montag gegen die Ukraine etwas Besonderes einfallen lassen. Auf der Website fussballmuseum.de wird die Online-Ausstellung "1000 Länderspiele – NationalELF Geschichten" veröffentlicht.

In der Ausstellung werden prägende Phasen und besondere Momente der Länderspielgeschichte beleuchtet. In bisher unveröffentlichten Interviewsequenzen erinnern sich auch die Ehrenspielführer Uwe Seeler, Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus an ihre persönlichen Highlights.

"Mit unserer Online-Ausstellung möchten wir anhand ausgewählter Kapitel der deutschen Länderspielgeschichte die soziokulturelle und emotionale Perspektive gleichermaßen einfangen", sagte Museumsdirektor Manuel Neukirchner.

