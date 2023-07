Das Frauen-Team von Bayern spielt in der Allianz Arena

Die Frauen des deutschen Fußball-Meisters Bayern München spielen in der kommenden Saison erstmals im Rahmen einer Bundesliga-Partie in der Allianz Arena. Das Heimspiel des 4. Spieltags am 14. Oktober gegen Eintracht Frankfurt findet in der großen Arena statt und nicht wie üblich auf dem Campus des FC Bayern. Das teilte der Klub am Sonntag mit.

"Nun ist die Zeit reif für ein Liga-Highlight. Mit den Erfahrungen aus unseren bisherigen drei Auftritten dort sind wir sicher, dass das Spiel gegen Frankfurt erneut ein Meilenstein wird", sagte Abteilungsleiterin Bianca Rech auf der Vereinshomepage. In der Allianz Arena hatten die Frauen bislang nur drei Spiele der Champions League bestritten.

Die neue Bundesliga-Saison startet aufgrund der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland erst am 15. September (ab 18.15 Uhr). Zum Eröffnungsspiel reist der FC Bayern zum SC Freiburg.

