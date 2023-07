Fußball ist ohne Frage der König der Sportarten und dies spiegelt sich auch in der Vielfalt der verfügbaren Wettmärkte wider. Für alle Wettfreunde bieten wir hier einen umfassenden Überblick über die spannenden Wettmöglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Was ist ein Wettmarkt?

Beginnen wir mit den Grundlagen. Ein Wettmarkt ist im Wesentlichen eine Art von Wette, die Sie abschließen können. In einfachen Worten, es ist das Ereignis, auf das Sie wetten. Je nach Buchmacher gibt es ein unterschiedlich großes Angebot. Bei bet365 Schweiz beispielsweise ist die Auswahl an Märkten erstklassig. Wettmärkte könnten das Ergebnis eines Spiels, die Anzahl der Tore oder die Leistung eines bestimmten Spielers sein.

Jeder Wettmarkt hat seine eigenen Regeln und Möglichkeiten, was das Wetten auf Fußball zu einem vielseitigen und spannenden Erlebnis macht.

Die beliebtesten Wettmärkte

Es gibt zahlreiche Wettmärkte, die bei Fußballfans besonders beliebt sind. Die Vielfalt dieser Märkte bietet eine Vielzahl von Wettmöglichkeiten, die das Spiel noch aufregender machen können. Lassen Sie uns die drei bekanntesten näher betrachten:

Ergebniswetten

Ergebniswetten sind die klassische und wohl bekannteste Form des Wettens auf Fußball. Sie sind simpel und unkompliziert, was sie zu einer idealen Wahl für Anfänger macht. Bei dieser Art von Wette setzen Sie auf den Ausgang des Spiels - welches Team wird gewinnen, oder ob das Spiel unentschieden enden wird.

Die Quoten für diese Wetten werden von den Buchmachern festgelegt und berücksichtigen viele Faktoren wie die aktuelle Form der Teams, Verletzungen von Schlüsselspielern und sogar das Heimfeldvorteil.

Over/Under-Wetten

Over/Under-Wetten sind ein weiterer beliebter Wettmarkt, der sich auf die Gesamtzahl der Tore in einem Spiel konzentriert. Sie wetten darauf, ob mehr oder weniger als eine bestimmte Anzahl von Toren erzielt wird, beispielsweise 2.5 Tore.

Diese Wettart erfordert eine gute Kenntnis der offensiven und defensiven Fähigkeiten beider Teams. Ein Spiel zwischen zwei offensivstarken Teams könnte dazu führen, dass die "Over"-Wette die bessere Wahl ist, während ein Matchup zweier defensivstarker Teams eher zu einer "Under"-Wette führen könnte.

Beide Teams treffen

Die "Beide Teams treffen"-Wette ist eine weitere populäre Option. Wie der Name schon sagt, wetten Sie hier darauf, dass beide Mannschaften im Spiel mindestens ein Tor erzielen. Dies ist besonders attraktiv in Spielen, in denen zwei gleich starke Teams aufeinandertreffen, da die Chancen, dass beide Mannschaften punkten, in der Regel höher sind.

Diese Art von Wette kann besonders spannend sein, da Sie bis zur letzten Minute des Spiels hoffen und bangen können, dass das andere Team noch trifft. Wie immer ist es wichtig, vor der Platzierung dieser Art von Wette die Form und die Stärken der jeweiligen Teams zu analysieren.

Unterschätzte Wettmärkte

Neben den bekannten Wettmärkten gibt es auch einige weniger beachtete Optionen, die durchaus profitabel sein können, wenn sie richtig genutzt werden:

Was ist ein Bet Builder?

Zuletzt möchten wir auf eine spannende Innovation im Bereich der Fußballwetten eingehen: den Bet Builder. Mit einem Bet Builder können Sie mehrere Vorhersagen für ein einziges Spiel in einer einzigen Wette kombinieren. Das erhöht nicht nur die potenziellen Gewinne, sondern macht das Wetten auch aufregender, da Sie nun mehrere Aspekte des Spiels verfolgen können.

Zum Beispiel könnten Sie wetten, dass Team A gewinnt, mehr als 3 Tore erzielt werden und Spieler X ein Tor schießt. Das ist nur eine der vielen Kombinationen, die mit einem Bet Builder möglich sind.

Fußballwetten können unglaublich spannend sein, insbesondere wenn Sie die vielen verschiedenen Wettmärkte ausnutzen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Ob Sie ein erfahrener Wettprofi oder ein Neuling sind, wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen geholfen hat, Ihre Wettstrategie zu verbessern und vielleicht sogar einige neue Möglichkeiten zu entdecken.