Lena Oberdorf mit Glücksbringer "Waru"

Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/Beautiful Sports/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Jones

Erst saß er bei Lena Oberdorf vorne in der Trainingsjacke, dann in der Kapuze, später auf der Musikbox: Der von Klara Bühl gehäkelte Koala "Waru" zog beim erfolgreichen WM-Auftakt der deutschen Fußballerinnen die Blicke nur so auf sich.

Über den Namen für den putzigen Glücksbringer im Deutschland-Trikot hatten Alexandra Popp und Co. intern abgestimmt. "Der Name bedeutet so ein bisschen Feuer und das passt ganz gut zu uns", hatte Bühl nach der Ankunft in Australien erklärt.

Mit dem tierischen Begleiter hat die Flügelstürmerin vom FC Bayern einen Häkel-Boom ausgelöst. Im Internet kursieren bereits Anleitungen zum Nachmachen - und Glück gebracht hat das Stofftier beim ersten Spiel der Titelmission (6:0 gegen Marokko) offenbar ebenfalls.

Ihr Hobby bezeichnete die 22-jährige Bühl als "altmodisch, aber entspannend". Damit ist die Handarbeit für sie der perfekte Ausgleich zum WM-Trubel.

© 2023 SID