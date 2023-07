Populäre Sportarten genießen in den Nachrichten große Aufmerksamkeit. Neben Presseberichten widmen sich auch zahlreiche Webseiten den beliebten und bekannten Sportarten und Fanartikel, Sammlergegenstände aller Art und weitere Fanartikel diesem Thema. Auch in die Welt der Online-Slots haben die populären Sportarten Einzug gehalten.

Bildquelle: https://unsplash.com/photos/NYpOl-PJDkM

Sport-Slots werden schon vor längerer Zeit in Online-Casinos eingeführt. Wenn wir uns die Einzelheiten aus einer von Kingcasinobonus erstellten Liste ansehen, können wir feststellen, dass mindestens 45 % der Online Casinos Slots oder andere Spiele mit diesen Themen in der Spiele-Lobby anbieten.

Spielautomaten zu den beliebtesten Sportarten, wie Fußball und Autorennen, sowie zu wichtigen Sportereignissen wie den Olympischen Spielen gehören bei fast allen Online Casinos zum Programm. Hier stellen wir einige dieser Online-Slots zum Thema populäre Sportarten vor.

Football: Champions Cup von NetEnt

Aus der Spieleschmiede von NetEnt stammt der Slot Football: Champions Cup, der bereits zur Fußball Europameisterschaft im Jahr 2016 veröffentlicht wurde. Die Slotmaschine hat sich seitdem zu einem Klassiker der Fußball-Slots entwickelt und ist bei den Spielern immer noch sehr beliebt.

Eigenschaften des Champions Cup Slots

Der Slot verfügt über 5 Walzen mit 3 Reihen und 20 festen Gewinnlinien. Fußball-Motive schmücken die hohen Gewinnsymbole und werden von Kartensymbolen ergänzt. Der Spieler wählt vor dem Spiel seine Flagge und spielt als das Team, welches er am meisten unterstützt. Auch die Gestaltung des Slots und das Bonus-Spiel widmen sich dem Fußball. Beim Bonus-Spiel muss sich der Spieler entscheiden, in welche Ecke des Tores er den Fußball schießen möchte, um einen Bonuspreis zu erhalten. Die liebevoll gemachte und detailreiche Grafik lässt das Herz jedes Fußball-Fans höher schlagen.

Die hohe Auszahlungsquote von 96,83 % wird da schon fast zur Nebensache, verspricht aber hohe Gewinne während des Spiels am Slot. Der Football: Champions Cup Slot von NetEnt ist also in jedem Fall einen Besuch wert, um etwas Fußballgefühl zu erleben.

Badminton Champion von Alwin Games

Wer selbst Badminton spielt, mag diesen Sport auch im Online Casino genießen. Die Slotmaschine Badminton Champion stammt von den Spieleentwicklern von Alwin Games und hat den Badmintonsport zum Thema.

Was der Badminton Champion Slot bietet

Der Slot verfügt über 5 Walzen mit 3 Reihen und bietet 30 feste Gewinnlinien. Auf den Gewinnsymbolen befinden sich typische Motive aus dem Bereich Badminton, die von Kartensymbolen ergänzt werden. Bonus-Symbol, Scatter, Freispiele und ein progressiver Jackpot runden das Angebot des Badminton Champion Slots ab und sorgen für abwechslungsreiche und spannende Unterhaltung. Außerdem sorgt die Chance auf den Gewinn des Jackpots natürlich für besondere Spannung. Die hohen Gewinnsymbole, zum Beispiel die Sportschuhe und der Federball, sorgen aber auch für hohe Gewinne während der normalen Runden. Das schnelle Spiel, bei dem der Shuttlecock - also der Federball - die wichtigste Rolle spielt, wurde bei diesem Online Slot wirklich gut umgesetzt und sorgt für langen Spielspaß.

Der Big Horsey Fortune Slot von Inspired Gaming

Die Spieleentwickler von Inspired Gaming haben 2023 das Thema Pferderennen in einen neuen Slot implementiert.

Was der Big Horsey Fortune Slot bietet

Der Big Horsey Fortune Slot kommt mit 5 Walzen und 3 Reihen, auf denen verschiedene Rennpferde, Symbole aus dem Pferdesport und Kartensymbole zu finden sind. Der Maximalgewinn beträgt hier das 2500-fache des eigenen Spieleinsatzes. Zahlreiche weitere Gewinnmöglichkeiten sorgen für jede Menge Spannung. Dazu gehören Bonus-Symbol, Scatter, Bonus Spiel, bei dem Objekte ausgewählt werden, Cash Collector, Freispiele, Wild-Symbol und die Möglichkeit, Gewinne sofort bei einem Doppelt-oder-Nichts Spiel zu riskieren. Die Spannung der Rennbahn wird also beim Big Horsey Fortune Slot sehr gut ins Online Casino übertragen.

Die Möglichkeit, große Gewinne zu erhalten und den goldenen Pokal zu gewinnen, sorgt für beste Unterhaltung und reichlich Spannung. Für die Fans von Pferderennen ist diese Slotmaschine ein Pflichtbesuch.

Fazit zu Slots

Populäre Sportarten haben längst ihren Weg in die Online Casinos gefunden und bereiten den Fans auch hier viel Vergnügen. Die große Auswahl an Slots zum Thema Sport lässt jeden Spieler hier etwas finden, was er mag. Oft bieten die Slots, die sich populären Sportarten widmen, nicht nur gute Gewinnchancen und Gewinnsymbole zum jeweiligen Sport, sondern aufregende Zusatzfunktionen und Bonusspiele, bei denen mit Liebe zum Detail der jeweilige Sport für die Umgebung des Online Casinos angepasst wurde. Suche einfach aus dem reichhaltigen Angebot ein paar Slotmaschinen zu Deinem Lieblingssport aus und wage hier ein paar Spiele.