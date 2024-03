Objekt der Begierde: der EM-Pokal

Foto: UEFA/UEFA/SID/SHAMIR YANAY

Weniger als drei Monate vor Beginn der Fußball-EM in Deutschland beginnen die Play-offs um die letzten drei Endrundenplätze. Der frühere Bundesliga-Star und ehemalige Weltfußballer Robert Lewandowski tritt dabei mit Polen zunächst gegen Estland an. In vier weiteren Halbfinal-Duellen um 20.45 Uhr treffen Wales und Finnland, Israel und Island, Bosnien-Herzegowina und die Ukraine sowie Griechenland und Kasachstan aufeinander. Georgien empfängt Luxemburg bereits um 18.00 Uhr in Tiflis.

Nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation der deutschen Handballer beginnt in der Bundesliga wieder der Alltag. Spitzenreiter Füchse Berlin will zum Auftakt des 26. Spieltages im spannenden Titelrennen mit Champions-League-Sieger SC Magdeburg durch einen Erfolg bei Pokalgewinner Rhein-Neckar Löwen seinen Vorsprung zumindest vorläufig auf drei Punkt ausbauen. Anwurf ist um 20.00 Uhr.

Ausgerechnet der nationale Rivale Alba Berlin kann Basketball-Pokalsieger Bayern München im EuroLeague-Rennen um die Play-off-Plätze wertvolle Unterstützung leisten. Sollte das abgeschlagenen Schlusslicht aus der Hauptstadt bei Anadolu Istanbul einen Überraschungssieg landen, würden die Türken den unmittelbaren Anschluss zu den Bayern zunächst verlieren. Los geht es um 18.30 Uhr.

Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Montreal fällt am Donnerstag die erste Entscheidung. Im Paarlauf hoffen auch Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin, die in Kanada als größte Medaillenhoffnungen des deutschen Teams gelten, auf einen Podestplatz. Die Kür der Paare beginnt um 23.10 Uhr MEZ.

© 2024 SID